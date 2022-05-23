Sanayide kapasite kullanım oranı mayısta arttı

İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı mayısta 0,2 puan artarak yüzde 78'e yükseldi.

Sozcu.com.tr

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İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), bir önceki aya göre 0,2 puan artarak yüzde 78,0 seviyesine yükseldi.

Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre değişmeyerek yüzde 78,1 seviyesinde gerçekleşti.

Nisanda yüzde 74,8 olan yatırım mallarındaki KKO, mayısta yüzde 75’e yükseldi. Bu dönemde ara mallarındaki KKO da yüzde 79,7’den yüzde 80’e yükselirken, tüketim mallarındaki oran yüzde 75,4’ten yüzde 75,2’ye geriledi.

Oranlar, 2022 yılı Mayıs ayında, imalat sanayinde faaliyet gösteren 1744 iş yeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.

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