Sanayide kapasite kullanım oranı ocakta geriledi
İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), ocakta bir önceki aya göre 1,1 puan azalarak yüzde 77,6'ya geriledi.
2022 yılı Ocak ayında imalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), bir önceki aya göre 1,1 puan azalarak yüzde 77,6 seviyesine geriledi.
Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 0,4 puan azalarak yüzde 78,0 seviyesinde gerçekleşti.
Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan oran, imalat sanayinde faaliyet gösteren 1736 iş yeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.
Anket ayın ilk iki haftası yapıldığı için 20 Ocak sonrasında sanayide enerji kesintileri nedeniyle yaşanan yaygın üretim kesintilerini kapsamıyor.
TÜM MAL GRUPLARINDA DÜŞÜŞ VAR
Kapasite kullanım oranı tüketim mallarında yüzde 76,1’den yüzde 75,6’ya, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 73,3’ten yüzde 72,9’a, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 76,6’dan yüzde 76,1’e, ara mallarda yüzde 80,3’ten yüzde 79,2’ye, yatırım mallarında yüzde 76,2’ten yüzde 74,2’ye geriledi.