Satışlar geriliyor kârdan vazgeçtiler

EVSİD Kurucu Başkanı Burak Önder, iç pazarda ve ihracatta daralma sinyallerinin başladığını, şirketlerin bu noktada kârlılıklarından vazgeçeceklerini söyledi.

Taylan BÜYÜKŞAHİN

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Küresel enflasyonun artması, merkez bankalarının faiz artırımları, Çin ve Tayvan arasındaki gerginlik gibi gelişmeler, ekonomide durgunluk tartışmalarını daha fazla gündeme getiriyor. Resesyon beklentisinin arttığını söyleyen Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD) Kurucu Başkanı Burak Önder, iç pazarda ve ihracatta daralma sinyallerinin başladığını belirtti. Bu noktada şirketlerin kârlılıklarından vazgeçeceklerini anlatan Önder, “Son 20 yılda Türkiye parite kazancı elde ediyordu. Şimdi parite geri çekilmeye başladı. Bunun yansıması başladı ama majör etkisi olmaz. Son 150 yılda 14 kez dünya resesyonu gördü. Her 10 yılda bir yaşandı. Çin gibi pazarları bizden daha fazla etkileyecektir. Doğru strateji ile biz süreci aşarız” dedi.

DOĞALGAZ KESİNTİLERİ

Avrupa'da eylül sonrası doğalgaz kesintileri ile ilk fabrikalara akışın kesileceğini hatırlatan Önder, bunu fırsat olarak görmediklerini ama üretim noktasında sanayiciye olumlu yansıyabileceğini aktardı.

Uzak Doğu pazarı Türkiye için fırsat

Ukrayna'ya ihracatın yeniden başladığını, Rusya'ya da satışların arttığını anlatan Burak Önder, ihracatçıların Avrupa dışında da pazarlara yönelmesi gerektiğini söyledi. Önder, özellikle Uzak Doğu pazarının pandemi sonrası Türkiye için fırsat olabileceğini kaydetti.