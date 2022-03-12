Savaş 3,5 milyon turizm çalışanını vurdu

DİSK'e bağlı Devrimci Turizm İşçileri Sendikası Başkanı Mustafa Yahyaoğlu, sezonun açılmasını bekleyen 3,5 milyon turizm çalışanının savaş nedeniyle mağdur olduğunu söyledi. Otellerin bu sene beklenen tarihte açılamayacağını belirten Yahyaoğlu, bazı otellerin çalışanlarına 'nisan ortasına kadar bekleyin' dediğini aktardı.

İsmail AKIN

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Pandemi kısıtlamalarının art arda gevşetilip seyahat kısıtlamalarının kaldırılmaya başlandığı ortamda Rusya'nın Ukrayna'ya gerçekleştirdiği askeri operasyon 2022 yılına dair oluşan hayalleri suya düşürdü.

Oteller her yıl mart ayında çağırdığı çalışanlarını, nisan ayı ortalarına kadar beklemeleri yönünde bilgilendirmeye başladı. 3,5 milyon turizm çalışanının savaş nedeniyle yaşanan krizin mağduru olduğu belirtiliyor.

İYİMSERLİK TERSİNE DÖNDÜ

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş, pandemi yasaklarının kaldırılması sonrası turizm sektöründe oluşan iyimserliği tersine çevirdi.

Sezonun açılmasını bekleyen 3,5 milyon turizm çalışanının savaş nedeniyle mağdur olduğunu söyleyen DİSK’e bağlı Devrimci Turizm İşçileri Sendikası Genel Başkanı Mustafa Yahyaoğlu; “Bu 3,5 milyon turizm emekçileri, kazandıkları ücretlerini aileleriyle birlikte tüketirken, 10-15 milyon yurttaşımızın hanesine gidiyor. Yaşanan bu krizin faturası da yine bu insanlara ödetiliyor” dedi.

‘BU İNSANLAR 6 AYDIR İŞSİZDİ’

“Sektörden aldığımız bilgi, otellerden Rus seyahat acenteleri erken rezervasyon için dağıttıkları çekleri geri toplamışlar. Yani bu erken rezervasyonların gelip gelmeyeceği belirsizliğe dönmüş durumda” diyen Yahyaoğlu, “Bu demek oluyor ki bu sene beklenen tarihte belki de oteller açılmayacak” diye konuştu.

“Bazı oteller martta işbaşı için çağırdıkları çalışanları bir aylık erteleme verdiler. ‘Nisan ayının ortasına kadar bekleyin’ dediler'” diyen Yahyaoğlu, şöyle devam etti:

“Fakat siyasi iktidarın buna yönelik hiçbir tedbir açıklaması yok. Bu insanlar askıdaydı, mart ayında işe başlayacaklardı. Aynı zamanda ücretsiz ve işsiz de sayılmıyorlardı. Bu uygulama halen devam ediyor.

Mart ayında otellerin açılması ertelenip, nisan-mayıs aylarının ortasına sarkıtıldığında, oteller kendileri krize girmeden, işçileri bir ay öncesinde krize sokmuş oluyorlar. Bunu pandemi döneminde kısa çalışma ödeneği-işsizlik sigortasıyla karşılama noktasına gidiyorlardı. Şimdi öyle bir hak da uygulanmıyor.

İşçiler zaten 5-6 aydır işsiz olarak geçirdiler. Geçen yıllarda da bu işçiler yaralıydı. Ya kısa dönem ya da hiç çalışamadılar. Ondan sonra patronlar ‘yetişmiş eleman bulamıyoruz’ diyorlar.”

‘2028’İ BIRAK 2022’YE BAK’

Antalya’da 1 milyon 300 bin, Türkiye genelinde 3,5 milyon turizm çalışanı olduğunu söyleyen Yağyaoğlu, “Bu insanların kazançları aileleriyle birlikte 10-15 milyon yurttaşımızın hanesine gidiyor. 6 aylık işsizlikten sonra sezonun şimdi açılmasını bekliyorlar” dedi.

“Şu an 1-2 aylık bir kriz görünüyor. Krize karşı Türkiye’nin hiçbir hazırlığı yok. Ne sosyal, ne de ekonomik bir hazırlığı var” dyeen Yahyaoğlu, değerlendirmesine şöyle devam etti:

“Savaş olabilir, kriz yaşanabilir ama ücretli işçiler bunun ceremesini toptan nasıl üzerine çekecekler. Bunu sormak lazım siyasi iktidara.

Turizm bakanı çıkmış, ‘2028’de, 120 milyon turist, 100 milyar dolar gelir elde edeceğiz’ diyor. Sen 2028’i bırak, 2022’yi konuş önce. Önümüzde 2022 varken 2028’in hayalini, masalını anlatıyor bize bakan. Burada barış görüşmesi yapıyorsun da buradaki işçiler ne olacak? İşçileri de bir gündeminize alın.

Türkiye’nin kendi ekmek-aş gündemi var. İnsanlar açlıktan ölecekler. Böylesi bir süreçte biz kalkmışız 2028’de 120 milyon turist ağırlanacağını, 100 milyar gelir elde edeceğimizden bahsediyoruz. Bu kadar ciddiyetsizlik olmaz. Her gün petrole-ekmeğe-sebze ve meyveye zam gelecek biz hala 2028 sezonunu anlatacağız biz insanlara…”

İlginizi Çekebilir Turizmde korkulan oldu: Rusya'dan rezervasyon iptalleri başladı

İlginizi Çekebilir Rus bankalarına yaptırım Türk turizmcisini vurdu: Ödeme alınamıyor

İlginizi Çekebilir Rus Aeroflot'un yurt dışı uçuşlarını durdurması turizmi nasıl etkileyecek?