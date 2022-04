Semt pazarında vatandaştan pahalılık isyanı

İYİ Parti Kayseri İl Başkanı Sebati Ataman, Kayseri’de Talas Anayurt Semt Pazarı’nda vatandaşlarla bir araya geldi. Cebinde pazara geldiği parayı gösteren bir kadın, “Oruç tutuyoruz. Ramazan’da ne yiyip ne içeceğiz? Her şey pahalı yanlarına yaklaşamıyoruz. Bugün hiçbir şey alamadım. Cebimde 40 lira para var. 1 marul 17 lira. Hadi al da yiyin” dedi. Alışveriş için semt pazarına gelen bir başka kadın ise, "Çok kötü, her şey çok pahalı. Alışveriş yapamadık. Oruçluyuz, insanın canı bir şeyler almak istiyor ama almadan gidiyoruz” diye isyan etti.

İYİ Parti Kayseri İl Başkanı Sebati Ataman, Kayseri'de Talas Anayurt Semt Pazarı'nda alışveriş yapan vatandaşlar ve esnaflarla bir araya geldi, sorunları dinledi.

Birçok vatandaş fiyatların pahalılığı nedeniyle alışveriş yapamadıklarından dert yanarken esnaf ise işlerinin düşüklüğünden ve zamlardan şikayetçi oldu.

“BU PARAYLA BU MİLLET DAYANAMAZ”

Pazarda sarımsak satan 74 yaşındaki emekli bir adam, İYİ Partili Ataman'a satışların düşüklüğünden dert yandı. Yaşlı adam, “Emekliyim sarımsak satıyorum, hesabını sen yap. Satışlar sıfır. Ben biraz açık sözlüyüm. Vatandaş haklı. Bu parayla bu millet dayanamaz. Bir koli yumurta 50 lira, 1 kilo sarımsak pazarda 25 lira markette 50 lira… Ne yapacak bu vatandaş. Nereye gidiyoruz biz. Bittik ya!” ifadelerini kullandı.

“RAMAZAN'DA NE YİYİP İÇECEĞİZ?”

Pazarda alışveriş yapan bir kadın cebindeki son parayı çıkartıp Ataman'a gösterdi ve şunları söyledi:

“Her şey pahalı. Eşimin işi yok. 5 aydır işsiz. Her yere başvurduk, yaştan dolayı kimse almıyor. Oruç tutuyoruz. Ramazan'da ne yiyip ne içeceğiz? Her şey pahalı yanlarına yaklaşamıyoruz. Bugün hiçbir şey alamadım. Cebimde 40 lira para var. 1 marul 17 lira. Hadi al da yiyin”

“MÜBAREK RAMAZAN AYINDA HİÇBİR ŞEY ALAMIYORUZ”

Alışveriş yapan başka bir kadın ise, “Çok kötü, her şey çok pahalı. Alışveriş yapamadık. Oruçluyuz, insanın canı bir şeyler almak istiyor ama almadan gidiyoruz” derken bir diğer kadın ise, “ Geçim sıkıntıları çekiyoruz. Yetiştiremiyoruz artık. Mübarek Ramazan ayında hiçbir şey alamıyoruz. 1 kilo domates 20-25 lira…Evde çocuklarımız oruç tutuyor, onlar her şeyi istiyor. Anne olarak da her şeylerini almak istiyoruz ama alamıyoruz” ifadelerini kullandı.

“PAZARCI BİTTİ”

Pazarcının bitme noktasına geldiğini ifade eden bir pazarcı esnafı ise, “Pazarcı bitti. Sattığımızı yerine alamıyoruz. Yarının malını bugünden ayırdık. Çünkü yarın daha fazla zam gelecek. Bunu anlatmaya gerek yok” dedi.

“İNSANLARIN ‘ŞÜKÜR' DEMESİYLE BU İŞLER HALLOLMUYOR”

“Aldıkları emekli maaşıyla hala ‘şükür' diyorlarsa bir şey söylemiyorum” diyen bir vatandaş ise, şunları söyledi:

*Memur maaşıyla geçinemeyen bir insana karşı aldığı 2 bin 500 lirayla nasıl geçiniyor anlamıyorum. Hala bu fiyatlarla insanların ‘şükür' demesiyle bu işler hallolmuyor ki. Bugün sabah oğlumun öğretmeni A4 kağıdı istemiş.

*Okul başlarken aldığımda 19 liraydı şimdi 80 lira para verdim. Ben de vardı da aldım, ya olmayan ne yapsın? Allah sonumuzu hayır etsin diyoruz ama bu şeyin sonu ne olacak bilmiyoruz.

