Shell özür diledi ve Rusya kararını açıkladı

Geçen hafta Rusya'dan indirimli petrol alan Shell, bu alımla ilgili özür diledi. Şirket ayrıca, Rusya'dan petrol ve gaz alımını kademeli olarak sonlandıracağını duyurdu.

Sozcu.com.tr

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Petrol devi Shell, geçen hafta Rusya’dan 100 bin metrik ton ham petrol aldığı için özür diledi.

İngiltere ve Hollanda ortaklı şirket, Ukrayna işgali nedeniyle Rusya’dan gaz ve petrol alımını da “mümkün olan en kısa sürede” tamamen durduracağını açıkladı.

Shell, geçen hafta Rusya’dan petrolü varil başına 28,5 dolarlık büyük indirimle almıştı.

‘DOĞRU OLMADIĞININ FARKINDAYIZ’

Shell CEO’su Ben van Beurden, “Geçen hafta Rus ham petrolünü alma kararımızın doğru olmadığını farkındayız ve özür diliyoruz” dedi.

Rusya’daki istasyonlarını da kapatacağını duyuran şirket, sürecin birkaç hafta sürebileceğini, bazı rafinerilerinde bu nedenle üretim düşüşü olabileceğini belirtti.

RUSYA’DAKİ PROJELERDEN ÇEKİLİYOR

Shell, 28 Şubat’taki açıklamasında, Rusya’daki petrol ve gaz projelerden çekilme kararı aldığını duyurmuştu.

Bu kapsamda, şirketin Sakhalin-II LNG tesisindeki yüzde 27,5 hissesini, Salym Petroleum Development ve Gydan enerji girişimindeki yüzde 50’şer hissesini elden çıkaracağı, Gazprom ve ilgili kuruluşlardaki ortak girişimlerinden ise ayrılacağı aktarılmıştı.

Shell'in geçen yıl sonu itibarıyla Rusya’daki mevcut duran varlık değeri 3 milyar dolar seviyesinde bulunurken, bu kararın Gazprom ve diğer kuruluşların değerine zarar vereceği öngörülüyor.

YAPTIRIM PLANI PETROLÜ UÇURDU

ABD, Rusya’dan petrol ithalatını yasaklamayı değerlendirirken, bunu Avrupa Birliği başta olmak üzere müttefiklerinin de değerlendirmesini istiyor.

Öte yandan, henüz yaptırım gelmese de, Rusya petrolüne alıcı bulmakta zorlanıyor. Hem yaptırım korkusu, hem artan sigorta maliyetleri hem de lojistik sorunları, Rus petrolünün satışını zorlaştırıyor.

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, dün yaptığı açıklamada, Rus petrolüne yaptırım gelmesi durumunda petrolün varilinin 300 doları görebileceğini öne sürmüştü.

Rus petrol ve doğalgazına dönük yaptırım endişeleri nedeniyle, dün petrol fiyatları 139 dolara kadar tırmanmış ve 2008’de görülen 147 dolarlık rekora yaklaşmıştı. Brent petrolün varil fiyatı yıl başında 73 dolardı.

Savaş öncesinde 850 dolar civarında olan Avrupa’da bin metreküp doğalgaz fiyatı da dün 4 bin dolara yaklaşmıştı.

Petrol fiyatlarındaki artış, dünya genelinde olduğu gibi Türkiye’de de akaryakıt fiyatlarını da hızla artırıyor.

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