Şirketler yine dolar biriktiriyor
Yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatları, geçen hafta 367.6 milyon dolar gerileyerek 215.6 milyar dolar oldu. Ancak parite etkisinden arındırılmış verilere göre 8 Nisan ile biten haftada döviz hesaplarında 766 milyon dolarlık artış yaşandı.
Merkez Bankası'nın dün açıkladığı haftalık para ve banka istatistiklerine göre 1 Nisan haftası hariç Rusya-Ukrayna savaşı başladığından bu yana şirketlerin döviz hesaplarında parite etkisinden arındırılmış olarak 1 milyar 70 milyon dolarlık artış dikkat çekti. Tüzel kişilerin dolar cinsi döviz mevduatı 339 milyon dolar, Euro cinsi döviz mevduatının parite etkisinden arındırılmış olarak dolar karşılığı 763 milyon dolar arttı.
215.5 MİLYAR DOLAR
Gerçek kişilerin döviz mevduatında ise parite etkisinden arındırılmış şekilde 584 milyon dolarlık düşüş oldu. Bu düşüşün 480 milyon doları da dolar cinsi döviz mevduatındaki düşüşten gerçekleşirken Euro cinsi döviz mevduatının parite etkisinden arındırılmış olarak dolar karşılığı ise 551 milyon dolar azaldı. Yurtiçi yerleşiklerin toplam döviz mevduatı 1 Nisan haftasında 215.9 milyar dolardan 8 Nisan haftasında 215 milyar 615 milyon dolara geldi.
NET REZERVLER EKSİ 44.7 MİLYAR DOLAR
TCMB rezervlerine bakıldığında ise brüt rezervlerin 108.9 milyar dolardan 109.9 milyar dolara çıktığı görüldü. Merkez Bankası (TCMB) haftalık para ve banka istatistiklerini yayımladı. Buna göre, TCMB'nin net rezervleri ise 18.3 milyar dolara yükselirken, swap hariç net rezerv ise eksi 44.7 milyar dolar oldu. 8 Nisan ile biten haftada TCMB brüt rezervleri 861 milyon dolar artış gösterdi. Geçen hafta 66 milyar 857 milyon dolar olan rezervler, 67 milyar 718 milyon dolara geldi.
726 MİLYAR DOLAR ‘KUR KORUMALI’DA
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun haftalık verilerine göre de 11 Mart'ta 561 milyar 869 milyon, 18 Mart'ta 581 milyar 166 milyon, 25 Mart'ta 610 milyar 427 milyon, 1 Nisan'da 695 milyar 691 milyon olan kur korumalı TL mevduat hesabının büyüklüğü 8 Nisan'da 726 milyar 665 milyon dolara yükseldi. Takipteki alacaklar ise 162.7 milyar TL olarak kaldı. Aynı haftada krediler 5 trilyon 490 milyar TL’den 5 trilyon 512.3 milyar TL’ye ulaştı.