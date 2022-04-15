Şirketler yine dolar biriktiriyor

Yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatları, geçen hafta 367.6 milyon dolar gerile­yerek 215.6 milyar dolar oldu. Ancak parite et­kisinden arındırılmış verilere göre 8 Nisan ile biten haftada dö­viz hesaplarında 766 milyon dolarlık artış yaşandı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Merkez Bankası'nın dün açıkladığı hafta­lık para ve ban­ka istatistikleri­ne göre 1 Nisan haftası hariç Rusya-Uk­rayna savaşı başladığından bu yana şirketlerin döviz hesapların­da parite etkisin­den arındırılmış olarak 1 milyar 70 milyon dolarlık artış dikkat çekti. Tüzel kişilerin dolar cin­si döviz mevduatı 339 milyon dolar, Euro cinsi döviz mevdu­atının parite etkisinden arın­dırılmış olarak dolar karşılığı 763 milyon dolar arttı.

215.5 MİLYAR DOLAR

Gerçek kişilerin döviz mev­duatında ise parite etkisinden arındırılmış şekilde 584 mil­yon dolarlık düşüş oldu. Bu düşüşün 480 milyon doları da dolar cinsi döviz mevduatın­daki düşüşten gerçekleşirken Euro cinsi döviz mevduatının parite etkisinden arındırılmış olarak dolar karşılığı ise 551 milyon dolar azaldı. Yurtiçi yerleşiklerin toplam döviz mevduatı 1 Nisan haftasında 215.9 milyar dolardan 8 Nisan haftasında 215 milyar 615 milyon dolara geldi.

NET REZERVLER EKSİ 44.7 MİLYAR DOLAR

TCMB rezervlerine bakıldığında ise brüt rezervlerin 108.9 milyar dolardan 109.9 milyar dolara çıktığı görüldü. Merkez Bankası (TCMB) haftalık para ve banka istatis­tiklerini yayımladı. Buna göre, TCMB'nin net re­zervleri ise 18.3 milyar dolara yükselirken, swap hariç net rezerv ise eksi 44.7 milyar dolar oldu. 8 Nisan ile biten haftada TCMB brüt rezervleri 861 milyon dolar artış gösterdi. Geçen hafta 66 milyar 857 milyon dolar olan rezervler, 67 milyar 718 milyon dolara geldi.

726 MİLYAR DOLAR ‘KUR KORUMALI’DA

Bankacılık Düzenleme ve Denetle­me Kurumu’nun haftalık verilerine göre de 11 Mart'ta 561 milyar 869 milyon, 18 Mart'ta 581 milyar 166 milyon, 25 Mart'ta 610 milyar 427 milyon, 1 Nisan'da 695 milyar 691 milyon olan kur korumalı TL mevdu­at hesabının büyüklüğü 8 Nisan'da 726 milyar 665 milyon dolara yük­seldi. Takipteki alacaklar ise 162.7 milyar TL ola­rak kaldı. Aynı haftada krediler 5 trilyon 490 milyar TL’den 5 trilyon 512.3 milyar TL’ye ulaştı.