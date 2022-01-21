Bitcoin çakıldı: Kripto piyasasında sert düşüş

Bitcoin ABD’de tahvil faizlerinin artması ve Rusya Merkez Bankası’nın kripto madenciliğinin yasaklanması önerisiyle sert değer kaybetti.

Sozcu.com.tr

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Kripto piyasasında son haftalarda yaşanan gerileme eğilimi bugün Bitcoin’in 39 bin doların altına düşmesiyle sürdü. Sert düşüşte ABD tahvillerinin yükselmesi ve Rusya Merkez Bankası’nın kriptolara ilişkin kısıtlama önerileri etkili oldu.

Bitcoin 39 bin doların altına gerileyerek son 6 ayın en düşük seviyesini görürken Ethereum da yüzde 8’lik değer kaybıyla 2 bin 860 dolara düştü. Bunun yanında Dogecoin’in fiyatı da yüzde 7,7'lik düşüşle 0,15 dolar seviyesine geriledi. Ripple ise yüzde 8 gerileyerek 0,68 dolardan işlem gördü.

24 SAATTE 150 MİLYAR DOLAR BUHARLAŞTI

CoinMarketCap verilerine göre kripto para piyasaları son 24 saatte 150 milyar dolara yakın değer kaybetti. Dijital paralar genel olarak kasım ayındaki zirveden bu yana yaklaşık 1 trilyon dolar değer kaybetti.

Düşüş, borsada yaşanan sert kayıpların ardından geldi. ABD’de bu hafta Nasdaq yüzde 5’e yakın düştü. Amerikan pazarındaki endeks değeri yüksek 500 büyük senedi listeleyen S&P 500 endeksi de üst üste üçüncü kayıp haftasına girdi.

10 yıllık ABD Hazine tahvilleri bu haftanın başlarında yükselirken, yükselen oranlar yatırımcıların daha riskli varlıklardaki pozisyonlarını terk etmelerine neden oldu.

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) sıkı para politikası uygulayacağı yönündeki sinyallerin güçlenmesi de yatırımcıların riskli varlıkları terk etmesinde etken. Bitcoin bazı yatırımcılar arasında enflasyona karşı varlıkları koruma aracı olarak görülse de daha şahin bir Fed karşısında riskli kripto yatırımlarını terk etme eğilimi daha ağır basıyor.

Huobi Global Araştırma Müdürü Beste Naz Süllü konu ile ilgili notunda, “Haftaya çarşamba açıklanacak Fed kararı öncesi piyasa her ne kadar ‘mart ayında faiz artırılacak’ beklentisinde olsa da yılın ilk Fed toplantısını görmek istiyor. Öyle ki zayıf risk iştahı sadece kripto paralarda değil, küresel piyasalarda da devam ediyor” değerlendirmesinde bulundu.

RUSYA MERKEZ BANKASINDAN YASAKLAMA ÖNERİSİ

Dün Rusya Merkez Bankası, Rus ekonomisinin olumsuz yönde etkilendiği gerekçesiyle kripto para birimlerinin madenciliğinin yasaklanmasını önerdi.

Kripto para piyasasındaki büyümenin, bir balona dönüştüğüne işaret edilen raporda, “Rusya Merkez Bankası, Rusya'da kripto para madenciliğindeki mevcut ölçeğin ve daha da yayılmasının ekonomi ve finansal istikrar için önemli riskler taşıdığına inanıyor” ifadelerine yer verildi.

Raporda, madenciliğin yoğun elektrik kullanımına yol açtığı belirtilerek, “Buna göre, en iyi çözüm, Rusya'da kripto para madenciliğini yasaklamaktır. Kripto paralar, yasa dışı faaliyetlerde de kapsamlı bir şekilde kullanılıyor. Bu nedenle Rusya'nın ülkedeki ticaretini etkin bir şekilde yasaklayan yeni yasalara ve düzenlemelere ihtiyacı var” ifadelerine yer verildi.

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