İSO Başkanı: Doğalgaz kısıntısı büyük stres yaratacak

İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan, BOTAŞ'ın bazı tesislere uygulayacağı doğalgaz kısıntısına ilişkin "Hiç kuşkusuz verimliliği, üretim kalitesini, sevkiyatı ve daha birçok konuyu olumsuz etkileyecektir" dedi. Bahçıvan, "Katlanılmaz olan maliyet bedeline şimdi de arz üzerinden bir bedel ödetilmesi kabul edilemez" diye konuştu.

Sozcu.com.tr

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İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan, BOTAŞ’ın bazı tesislere uygulanacak doğalgaz kısıntısı kararına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Bahçıvan, “Maliyetler üzerinden zaten aylardır belli bir fedakarlığa katlanan sanayicilerimizin şimdi de arz cephesinde bu sorunla karşı karşıya kalması hiç kuşkusuz verimliliği, üretim kalitesini, sevkiyatı ve daha birçok konuyu olumsuz etkileyecektir. Arz kanallarındaki sorunlardan kaynaklanan bu sıkıntıların, en kısa zamanda çözüme kavuşacağını umuyorum” dedi.

‘EN AĞIR YÜKÜ ÜSTLENDİK’

Bahçıvan, altı ay önce dünyadaki enerji maliyet ve arzında ciddi sıkıntıların bizleri beklediğine ilişkin işaretleri takip ettiklerini, son aylardaki maliyet artışlarının en ağır yükünü de sanayiciler olarak ciddi bir şekilde üstlendiklerini vurguladı.

“Enerji Bakanlığı'ndan yapılan son açıklama, kış aylarının da etkisiyle doğalgaz tedarikinde de ciddi sıkıntılar yaşanmaya başlandığını ortaya koyuyor” diyen Bahçıvan, “Bu sıkıntılara bir önlem olarak, sanayide kullanılan doğalgaz kullanımında yüzde 40 gibi çok ciddi bir kısıntıya gidilmesi planlanıyor” diye konuştu.

‘ARZ ÜZERİNDEN BİR BEDEL KABUL EDİLEMEZ’

Bahçıvan, şöyle devam etti:

“Son aylarda başta doğalgaz olmak üzere enerjideki maliyet artışlarının büyük bir bölümü zaten sanayici tarafından fedakar bir şekilde karşılanmaktadır. Ağır sanayi sektörlerimizde çok daha katlanılmaz olan bu maliyet bedeline şimdi de arz üzerinden bir bedel ödetilmesi kabul edilemez.

Bir yandan ihracata dayalı bir büyüme için elimizden gelen gayreti gösterirken, başta ihracatçı sektörlerimizi vuracak olan bu karar, fabrikalarımız üzerinde çok ciddi bir üretim ve planlama stresine yol açacaktır.”

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