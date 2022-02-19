Ticaret Bakanlığı’ndan yumurta işletmelerine müfettiş

Bazı firmaların yumurta fiyatlarını artırarak KDV indiriminin olumlu etkisini ortadan kaldırdıklarına yönelik iddialar olduğunu duyuran Ticaret Bakanlığı, bu iddiaları araştırmak üzere yumurta işletmelerine müfettiş gönderildiğini duyurdu.

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Ticaret Bakanlığı, KDV indirimi öncesi fiyat artırarak KDV indiriminin etkilerini ortadan kaldırdıkları iddialarını araştırmak üzere yumurta işletmelerine müfettiş gönderdiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Bazı firmalarca yumurta satış fiyatlarında artışa gidilerek KDV indiriminin vatandaşlara olumlu etkisini ortadan kaldırmak maksadıyla kötü niyetli eylemlerde bulunulduğuna ilişkin şikâyetler kamuoyuna yansımıştır” denildi.

ÜRETİCİ, TEDARİKÇİ, PERAKENDE

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 13 Şubat 2022 tarihli ve 31749 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ‘Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar’ ile toptan-perakende ayrımı kaldırılarak tüm gıda teslimlerinde KDV oranının yüzde 8’den yüzde 1’e indirildiği anımsatıldı.

Açıklamaya şöyle devam edildi:

“Bu itibarla, söz konusu iddianın üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler nezdinde incelenmesi ve varsa kötü niyetli uygulamaların tespit edilerek cezalandırılması ve kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla Bakanlığımız Müfettişleri görevlendirilmiştir.” (DHA)



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