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SÖZCÜ’ye ‘yılın araştırma haberi’ ödülü

Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) tarafından düzenlenen Ekonomi Basını Başarı Ödülleri’nde SÖZCÜ’ye ödül verildi. 

Yayınlanma: 05:30 - 10 Haziran 2022 Güncellenme:
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SÖZCÜ’ye ‘yılın araştırma haberi’ ödülü

“Suriye'ye gıda hülle ile gidiyor” haberi ile Sözcü Gazetesi Ekonomi Müdür Yardımcısı Taylan Büyükşahin, “yılın araştırma haberi” ödülüne layık görüldü.

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) genel merkezinde düzenlenen ödül törenine İTO, TİM, DEİK, ASKON başkanlarının yanı sıra pek çok iş dünyası STK'sının temsilcileri katıldı.

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, “Ekonomi gazetecilerine büyük görev düşüyor. Çünkü bu dönemde iş dünyasını ve halkımızı doğru bilgiyle donatıp doğru yönlendirecek olan sizlersiniz” dedi.

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