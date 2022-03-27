Şubatta 4.4 milyar TL’lik yatırım teşvik belgesi iptal edildi

Resmi Gazete'de yayımlanan listeye göre, şubatta yatırım tutarı 4.4 milyar TL olan ve 30 bin 307 kişiye istihdam sağlayacağı öngörülen 697 yatırım teşvik belgesi iptal edildi.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında Şubat 2022 dönemine ait yatırım teşvik belgesi listesi yayımlandı. Bir diğer karar da 2022 Şubat’ta iptal edilen yatırım teşvik belgelerinin listesi oldu.

Buna göre, yatırım tutarı 4.4 milyar TL olan ve 30 bin 307 kişinin istihdamı öngörülen 697 yatırım teşvik belgesi iptal edildi.

Şubat ayında iptal edilen yatırım teşvik belgeleri arasında en çok istihdam sağlayacak olanlardan biri Batman’da telekomünikasyon alanında hizmet verecek FTH İletişim olurken, diğeri ise Siirt’te motorlu kara taşıtları imalatı yapacak Euro-Asia Zonda Otomotiv olarak öne çıktı.

EN YÜKSEK TEŞVİK YATAĞAN TERMİK ENERJİ’YE

Öte yandan, şubat ayında 617 yatırım teşvik belgesi verildiğinin belirtildiği listede, belge alan projelerin yatırım tutarı ise 17 milyar 736 milyon 488 bin 158 lira oldu. Bu yatırımlarla, 20 bin 320 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor.

Şubatta en yüksek tutarlı teşvik belgesi, Muğla’ya taş kömürü madenciliği için yatırım yapacak olan Yatağan Termik Enerji Üretim AŞ’ye verildi. Verilecek miktar 2.9 milyar TL oldu.

Termik santrallerin sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini ortaya koyan Sağlık ve Çevre Birliği’nin (HEAL) Kronik Kömür Kirliliği Kümülatif Sağlık Etkileri raporuna göre, Yatağan’da solunum sistemi şikâyetiyle yatan hasta sayısının, Muğla'dan iki kat daha fazla olduğu belirtilmişti.

İlginizi Çekebilir Termik santraller 55 yılda 4,8 trilyon TL'ye mâl oldu

İlginizi Çekebilir Körfez'de çatışmalar şiddetlenirken petrolde risk artıyor

İlginizi Çekebilir Ev kurmanın maliyetinde büyük artış