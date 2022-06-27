Sürücü kursları iflasın eşiğinde

Akaryakıt fiyatları ile birlikte maliyetleri katlanan sürücü kursları ayakta durmakta zorlanıyor.

Deniz AYHAN

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Enerji ve akaryakıt fiyat artışları hemen hemen tüm sektörleri vuruyor. Sürücü kursları da bunların arasında yer alırken, sektörden ardı ardına iflas haberleri geliyor. Pek çok sürücü kursu iflas edip kepenk kapatırken, sektörün yaşadığı sıkıntı Meclis'in gündemine taşındı.

GİDERLER BÜYÜK

Akaryakıta yapılan fahiş zamlar vatandaşın yanı sıra otobüs, nakliye ve servis esnafları ile sürücü kurslarını da zora soktu. CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, “Araba, eğitmen giderleri, işyeri kirası, araç sigorta bedelleri ile artan akaryakıt fiyatları sürücü kurslarının Türkiye genelinde iflasına neden oluyor” dedi.

Tutdere, TBMM'de yaptığı açıklamada, en büyük gider kalemi akaryakıt olan otobüs, nakliye ve servis esnafları ile sürücü kurslarının zamlar karşısında ayakta kalmak için büyük bir mücadele verdiğini dile getirdi. Tutdere, “Vatandaşlarımız artan otobüs bilet fiyatları nedeniyle seyahat edemez hâle geldi” dedi.

Ülke genelinde kepenk kapatıyorlar

Maliyetlerden dolayı sürücü kurslarının büyük sıkıntı çektiklerini vurgulayan CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, akaryakıt fiyatlarının da artışıyla Türkiye genelinde sektörde iflasların yaşandığını kaydetti. Tutdere, sektöre destek çağrısında bulundu.