Suudi açılımının ilk ayında istenen olmadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçen ayki Suudi Arabistan ziyareti sonrasında Türk mallarına boykotun tamamen bitmesi bekleniyordu ancak mayısta bu ülkeye ihracat neredeyse sıfırlandı.

Sozcu.com.tr

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen ay gerçekleştirdiği Suudi Arabistan ziyaretinin ardından merak edilen dış ticaret rakamları açıklandı.

Yaklaşık 5 yıllık aranın ardından gerçekleştirilen ziyaretin amaçlarından biri de Suudi Arabistan'ın Türk mallarına karşı 1 Ekim 2020 tarihinden bu yana uyguladığı ancak son aylarda yumuşatılan boykotun tamamen kaldırılmasıydı.

Ancak mayıs ayı ihracat rakamları istenen gibi olmadı.

SIFIRA YAKLAŞTI

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) bugün açıkladığı rakamlara göre, Türkiye'nin Suudi Arabistan'a ihracatı mayısta sıfıra yaklaşarak boykot döneminin dibini gördü.

Mayısta Türkiye'nin bu ülkeye ihracatı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 57,8, bir önceki aya göre yüzde 91,9 düşüşle 3 milyon dolar oldu.

Ocak-mayıs döneminde ise Türkiye'nin Suudi Arabistan'a ihracatı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 49,1 artışla 110,5 milyon dolara yükseldi.

Türkiye'nin bu ülkeden ithalatı ise ocak-nisan döneminde 1,5 milyar dolara ulaştı ve iki ülke arasında dış ticarette büyük bir açık ortaya çıktı.

2019’da 3,3 milyar dolara kadar yükselen Türkiye’nin Suudi Arabistan’a yıllık ihracatı, boykotun etkisiyle 2021’de 265 milyon dolara kadar gerilemişti.

NEBATİ VE MUŞ DA GİTMİŞTİ

Erdoğan, 28 Nisan 2022 tarihinde Suudi Arabistan'ı ziyaret etmiş ve Cidde kentinde Kral Salman bin Abdülaziz ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile görüşmüştü.

Erdoğan ile birlikte Cidde’ye giden heyette Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Ticaret Bakanı Mehmet Muş da yer almıştı.

Ziyaret, Washington Post gazetesi yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın 3,5 yıl önce İstanbul’daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’nda öldürülmesiyle ilgili olarak İstanbul’da açılan cinayet davasının Riyad’a devrinin ardından gerçekleşmişti.

DÖVİZ İHTİYACI VAR

Suriye’ye karşı yürütülen savaşın ilk yıllarında birlikte hareket eden Türkiye ve Suudi Arabistan, daha sonra Mısır, Libya ve Katar krizlerinde ayrı düşmüş, Suudiler Ankara’dan Müslüman Kardeşler’e desteğini kesmesini talep etmişti.

Uzmanlar, seçim öncesi döviz ihtiyacı olan Ankara’nın son Körfez açılımında ekonomik gerekçelerin öne çıktığına işaret etmişti.

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