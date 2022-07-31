Suudi Arabistan’dan 11 yılın en hızlı büyümesi
Suudi Arabistan artan petrol fiyatlarının etkisiyle 2011'den bu yana en hızlı büyümesini kaydetti.
Suudi Arabistan ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 11,8 büyüdü ve yüksek petrol fiyatları ile üretimin desteğiyle 2011'den bu yana kaydettiği en hızlı büyüme temposunu korudu.
Suudi Arabistan Devlet İstatistik Ofisi'nin pazar yayımladığı ön tahminlere göre, petrol dışı GSYİH yüzde 5,4 artarken petrol ekonomisi geçen yıla göre yüzde 23,1 büyüdü.
FİYATLARDAKİ ARTIŞ REKORU DESTEKLEDİ
Bloomberg'in haberine göre ticaret, üretim ve tüketimdeki küresel dengeleri değiştiren Ukrayna savaşıyla birlikte enerji fiyatlarındaki artış, rekor düzeydeki GSYİH büyümesine katkıda bulundu.
Petrol sene başından bu yana yüzde 40’ın üzerinde değer kazandı.
İŞSİZLİK 2008’DEN BU YANA EN DÜŞÜK SEVİYEDE
Suudi Arabistan Maliye Bakanı Muhammed Al-Jadaan, İsviçre’nin Davos kentinde düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu’nda yaptığı açıklamada petrol GSYİH’nin bu yıl yüzde 19 büyümesinin beklendiğini söylemişti.
Suudi Arabistan’ın büyümesindeki artışla istihdam oranları da arttı ve işsizlik 2008'den bu yana en düşük seviyede.