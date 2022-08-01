Tamamını üretiyorduk şimdi hepsi ithal

Aşıda da dışa bağımlı hale gelen Türkiye, 7.5 milyon doz aşı ithal etmeye hazırlanıyor.

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Cem YILDIRIM

Refik Saydam Hıfzısıhha Enstitüsü'nün kapatılmasının ardından aşı konusunda yurt dışına bağımlı hale gelen Türkiye, 4 milyon doz karma aşı, 2.5 milyon doz kızamık ve kabakulak,

1 milyon doz suçiçeği aşısı satın alacak.

17 ÇEŞİT AŞI ÜRETİLİYORDU

Devlet Malzeme Ofisi, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün ihtiyacı olan toplam 7.5 milyon doz aşı için ihaleye çıktı. Teklifler, 18 Ağustos 2022 gününe kadar verilecek.

1928 yılında kurulan ve her tür aşıyı üretebilen Refik Saydam Hıfzıssıhha Ensititüsü 2011'de kapatılmıştı. Ensititü, 1931 yılında ağız yoluyla uygulanan BCG karma aşı, 1933 yılında Kuduz, 1934 yılında ise çiçek aşısını üretmeye başlamıştı. Daha sonra da tifüs, boğmaca, kuru çiçek aşısının da aralarında bulunduğu 17 çeşit aşı üretildi. Türkiye uzun yıllar ithal aşıya gerek duymadan kendi ihtiyacını karşılayabiliyordu.

Hıfzıssıhha Enstitüsü 2011'de kapatıldı

– Cumhuriyet'in ilk Sağlık Bakanı Doktor Refik Saydam tarafından 1928'de kurulan Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsü, 2011 yılında AKP iktidarı tarafından kapatıldı. Enstitünün kapatılması Coronavirüs salgını sürecinde yeniden tartışma konusu oldu. Uzmanlar, Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren 17 ayrı aşı üreten enstitünün kapatılmasının büyük bir hata olduğunu ve Türkiye'nin bugün tüm aşıları ithal eden bir ülke haline geldiğini belirtti.