Tarım Bakanı Kirişçi: Gıda güvenliğinin milli güvenlikten farkı yok

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, gıda güvenliğinin milli güvenlikten farkı olmadığını söyledi. Tarım sektörünün hiçbir sektörle ikame edilemeyeceğini belirten Kirişçi, "Teknoloji karın doyurmuyor" diye konuştu.

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Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, tarım sektörünün başka hiçbir sektörle ikame edilemeyeceğini belirterek, “Gördük ki teknoloji bizi doyurmuyor. Gördük ki bir takım yapay oluşumlar bizleri doyurmuyor. Asıl olan bizim gıdamızdır ve bu gıdayı üretin tarım sektörüdür. Gıda güvenliğinin milli güvenlikten hiçbir farkı yoktur” dedi.

‘MİLLİ GÜVENLİKTEN FARKI YOK’

Bakan Kirişci, bir dizi ziyaret için sabah saatlerinde Adana'ya geldi. Adana Valiliği'ni ziyaret eden Kirişci ilk olarak şeref defterini imzaladı. Burada tarım sektörünün öneminden bahseden Bakan Vahit Kirişci, şöyle devam etti:

“Tarım sektörü çok önemli bir sektör. Tarım sektörünü başka sektörlerle ikame etmenin mümkün olduğunu düşünenler sonradan gerçekten çok yanıldıklarını fark ettiler. Gördük ki teknoloji bizi doyurmuyor. Gördük ki bir takım yapay oluşumlar bizleri doyurmuyor. Asıl olan bizim gıdamızdır ve bu gıdayı üretin tarım sektörüdür.

Gıda güvenliğinin milli güvenlikten hiçbir farkı yoktur. Milli güvenliğe eş değeri olan gıda güvenliği konusunda da Türk çiftçilerine biz şükranlarımızı sunuyoruz. İyi ki onlar var.

Onların alın ve akıl teriyle bu güzel ürünler sadece 85 milyon ülkemiz insanlarına değil, aynı zamanda ülkede bulunan mültecilerimize, 50 milyonu aşkın tatilini geçirmek için bulunan turistlere ve fazlası olduğunda ihraç ettiğimizde o ülkelerdeki ilgililerine katkı sağlıyor.

O ürünleri ulaştıran bu ülkenin çiftçileri ve üreticileridir. Bu üreticilerimize inşallah yeni üretim sezonunda onları tarla, bahçe, ağıl, kümes ve ahırlarıyla daha sıkı ilişki içerisinde olmalarını sağlayacak adımlar atacağız”.

‘SAVAŞ GLOBALİ ETKİLİYOR’

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşa da değinen Bakan Kirişci, “Artık iki ülke arasında bir savaş olarak göremiyoruz. Bu tamamıyla globali etkileyen bir boyuta erdirmiştir. Bu da gıdanın, gıda güvenliğinin ve bunu sağlayan tarım sektörünün vazgeçilmezliğini, hiçbir sektörle ikame edilemeyecek bir sektör olduğunu bize bir kez daha göstermiştir. Dünyamız rahatlasın, durulsun, herkes mutlu olsun ama bizde kendi üreticilerimizin alın ve akıl terini daha güzel değerlendirelim” ifadelerini kullandı. (İHA)

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