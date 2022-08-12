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Tarım Kredi indirim tarihini açıkladı

Tarım Kredi, marketlerinde 30'un üzerinde temel tüketim ürününde 15 Ağustos Pazartesi itibarıyla indirimli fiyat uygulamasına geçileceği duyurdu.

Yayınlanma: 13:13 - 12 Ağustos 2022 Güncellenme:
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Tarım Kredi indirim tarihini açıkladı

Tarım Kredi, marketlerinde 30’un üzerinde temel tüketim ürününde 15 Ağustos Pazartesi itibarıyla indirimli fiyat uygulamasına geçileceği duyurdu.

SÖZCÜ geçtiğimiz hafta sonu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da alışveriş yaptığı Tarım Kredi Kooperatifleri’ne ait marketlerdeki bazı ürünlerdeki fiyat değişimini ortaya koyan bir manşet atmıştı.

Haberimizin ardından Erdoğan’ın, marketlerin kâr amaçlı kurulmadığını belirterek, fiyatların düşürülmesi talimatı verdiği öğrenilmişti.

Sonrasında ise Erdoğan, “Tarım Kredi Kooperatifleri talimatı aldı. Büyükbaş hayvanlar yüzde 30-35 indirimle satılacak” demiş, sadece et ürünlerinde değil, un, zeytinyağı ve şeker gibi 30-40 üründe fiyatların düşürüleceğini söylemişti.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, indirimli fiyat uygulamasına 15 Ağustos’ta geçilecek.

Ayrıntılar geliyor…

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