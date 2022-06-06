TCMB: Enflasyondaki artış alt gruplara yayıldı

Merkez Bankası'nın (TCMB), 2022 Mayıs'a ilişkin aylık fiyat gelişmeleri raporunda "Tüketici yıllık enflasyonundaki artış alt gruplar geneline yayıldı" ifadelerine yer verildi.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Merkez Bankası (TCMB) 2022 Mayıs’a ilişkin Aylık Fiyat Gelişmeleri raporunu yayımladı.

Tüketici fiyatlarının mayıs ayında yüzde 2,98 oranında arttığı, yıllık enflasyonun ise 3,53 puan yükselişle yüzde 73,50’ye çıktığının hatırlatıldığı raporda, “Bu dönemde, tüketici yıllık enflasyonundaki artış alt gruplar geneline yayılırken bu gelişmeye en belirgin katkı temel mal ve hizmet gruplarından gelmiştir” denildi.

‘SEBZE FİYATLARI KAYNAKLI DÜZELTME’ VURGUSU

Mayıs ayında, temel mal grubunda yıllık enflasyonun tüm alt gruplarda artış kaydettiği ifade edildi.

“Hizmet grubunda yıllık fiyat artışı ulaştırma hizmetlerinde görece yatay seyrederken, lokanta-otelde daha belirgin olmak üzere diğer alt gruplarda yükselmiştir” denilen raporda şu ifadelere yer verildi:

“Gıda fiyatlarında yıllık enflasyon işlenmemiş gıdada gerilerken işlenmiş gıdada yükselmeye devam etmiştir. Bir önceki ay yüksek oranda artan taze meyve sebze fiyatlarında bu dönemde sebze fiyatları kaynaklı olarak kısmi bir düzeltme izlenmiştir. Enerji fiyatlarında şebeke suyu ve akaryakıt kalemleri öne çıkmıştır.

Bu dönemde, uluslararası emtia fiyatları, döviz kuru gelişmeleri ve tedarik zincirinde süregelen aksamalarla üretici fiyatlarındaki artışlar sürmüştür. Bu görünüm altında, B ve C göstergelerinin yıllık enflasyonlarındaki yükseliş devam etmiştir.”

İlginizi Çekebilir 'Enflasyon hız kesti' demişti: Nebati'nin tahmini Merkez'i aştı

İlginizi Çekebilir Dolar 16,5'in üzerinde

İlginizi Çekebilir Petrol'de Suudi Arabistan ve Çin etkisi: Yükseliş devam ediyor