TESK’ten geri dönüşüm kutusu talebi

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnafa ürünlerin ham maddelerine göre ayrıştırılması için geri dönüşüm kutuları verilmesi talebinde bulundu.

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Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Esnafımıza ürünlerin hammaddelerine göre ayrıştırılması için halkın kolayca ulaşabileceği geri dönüşüm kutuları verilmeli” dedi.

“Enerji maliyetleri küresel anlamda artıyor ve ülkemiz de bu noktada yüksek oranda dışa bağımlı. Bu da enerjide bir tasarrufa gidilmesi konusunda önemli bir neden” diyen Palandöken, “Artık çağımız, geleceğin sağlıkla ve üretimin artarak var olması için geri dönüşüme önem verme çağı. Esnafımız da depozitolu ürünlerin iadesi gibi noktalarda bu dönüşümün en önemli ayakların biri. Esnafımıza ürünlerin ham maddelerine göre ayrıştırılması için halkın kolayca ulaşabileceği geri dönüşüm kutuları verilmeli” diye konuştu.

‘ATIK VE GERİ DÖNÜŞÜM TESİSLERİ ARTIRILMALI’

Ülke ekonomisine ve cari açığa olumlu etki edecek en önemli noktalardan birinin atık tesisleri olduğunu da belirten Palandöken, “2020 yılında ülkemizde 127,4 milyon ton atığın 49,1 milyon tonu atık bertaraf ve geri dönüşüm tesislerinde geri kazanıldı” dedi.

Atık miktarının her geçen yıl artarken Türkiye’de sayılarının artırılması ve yatırım yapılması gereken konuların başında atık tesislerin geldiğini anlatan Palandöken, “Yine 2020 yıl sonu itibariyle ülkemizde atık bertaraf ve geri dönüşüm tesisi 2 bin 752. Bu sayı hem nüfusun hem de atık miktarının arttığı göz önünde bulundurularak artırılmalı” dedi. (İHA)



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