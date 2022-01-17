Tether işlemlerde TL şampiyon

Bankaların kur alım satım fiyatı arasındaki makası giderek açmasıyla, vatandaşın ilgisi, dolar kuruna denk gelen Tether’e kaydı.

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Türk lirası, dolar ve Euro'yu geride bırakarak Tether karşısında dünyada en fazla işlem gören resmi para birimi oldu. Amerikan Wall Street Journal gazetesinin Blockchain analiz firması Chainalysis'in verilerine dayandırdığı haberde Türkiye'de özellikle değeri dolara sabitlenmiş Tether'a büyük ilgi gösterildiği aktarıldı. Aralık ayında liraya karşı yapılan işlemlerin yarısından fazlasının Tether olduğu kaydedildi. Finansoloji Eğitim ve Danışmanlık Kurucusu Doç. Dr. Aysel Gündoğdu, Aralık 2021'de dolar/TL kurunun 18 liraya tırmanması ile birlikte Kur Korumalı TL Mevduatı'nın duyurulması sonrasında 10 TL'ye kadar geri çekilen, bu sert hareketin ardından tekrar 13 TL dolaylarında salınan dolar kuruna olan talebin gücünü koruduğuna işaret etti.

DÖVİZ TALEBİ KAYIYOR

Vatandaşın döviz talebi karşısında bankaların kur alım satım fiyatı arasındaki makası giderek açmalarının Tether'a olan ilgiyi artırdığını aktaran Gündoğdu'ya göre kripto borsalarında çok düşük komisyonlar olması ve bankalardaki makasın olmaması bu talebi daha da artırabilir. Gündoğdu'nun verdiği bilgiye göre özellikle eğitim seviyesi yüksek, dijital dünya ile arası iyi olan genç nüfusun kripto paralarda yaptığı işlem sayısı giderek artıyor.

TL'deki kayıp kriptoya yöneltti

Wall Street Journal'da (WSJ) yayınlanan haberde Türk yatırımcıların TL'deki değer kaybından kaçmak için Bitcoin ve Tether'e kaydığı belirtildi. TL'deki oynaklığın insanları daha da riskli bir itibara sahip kripto para birimlerine yönelttiği yazıldı. Nijerya gibi ekonomi politikalarına güvenin kalmadığı gelişmekte olan ülkelerde, ulusal para biriminin oynaklığı yüzünden kripto paraya dönüşün Türkiye'de de yaşandığına dikkat çeken WSJ haberinde geçen sene ödeme aracı olarak kullanılmasının Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle yasaklanmasına rağmen özellikle Tether'in işlem hacimlerinde büyük yer kapladığına dikkat çekildi.

1 Tether = 1 Dolar

Tether, ABD dolarının sanal versiyonu olan bir sabit para. Değeri her zaman 1 dolar olarak sabit işlem görüyor. Tether gibi sabit paralar, Bitcoin ve Ethereum gibi daha değişken paralarda pozisyon alıp vermek için bir geçit olarak kullanılıyor.