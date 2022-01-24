THY pilotları: Maaşlarımız yüzde 60 artmadı, yüzde 1.7 azaldı

THY’de çalışan bazı pilotlar, internette yayınladıkları videoyla, yönetimin yarattığı yüzde 60 zam verdik algısının doğru olmadığını ortaya koydu. Pilotlar, “THY pilot maaşları 2 yıl öncekinden ve sektörden hala aşağıdadır. Pilotlara yüzde 60 oranında zam yapıldı haberleri birer algı operasyonudur” dedi.

Yusuf DEMİR

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Türk Hava Yolları'nda çalışan bir grup pilot, internette “Önce iade, sonra zam” başlıklı bir video yayınladı.

Çizgi animasyon ve grafiklerden oluşan videoda, THY yönetiminin “Pilotlara yüzde 60 oranında zam yapıldı” haberlerinin birer algı operasyonu olduğu kaydedildi. Son iki yıldaki değişiklikleri tek tek hesaplayan pilotlar Ocak 2020 ile Ocak 2022 arası maaşlarında artış değil yüzde 1.7 oranında düşüş olduğunu ortaya çıkardı. Videoda, “THY pilot maaşları 2 yıl önceki 1 Ocak 2020 maaşlarından ve sektörden hala aşağıdadır” mesajı verildi.



THY pilotlarının “TeHaYe” adlı sosyal medya hesaplarında yayınladıkları o videodaki son iki yılda yaşanan süreçle ilgili bazı tespit ve değerlendirmeler şöyle:

THY, 2018 yılında döviz kurunun yükselmesi sonrasında Ortadoğu şirketlerine kaçmaya başlayan pilotları elinde tutmak amacıyla 3 ay içerisinde önce yüzde 20 ardından da yüzde 30 oranında zam yapmıştı.

2020 yılında da pandemi fırsatçılığı yaparak 2018 yılında vermiş olduğu yüzde 50 oranındaki bu zammı geri aldı.

Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, CNN International'de insanların başarısız ve kötü yönetim stratejilerini haklı çıkarmak için bu pandemiyi sürekli bahane olarak kullandığını söyledi. Sayın İlker Aycı burada kendisini ve mevcut THY yönetimini ne güzel anlatıyor.

“NEDEN HÜKÜMET DESTEĞİ ALMADINIZ?”

Aynı programda, Sayın Aycı, “Büyük havayollarının pek çoğu, Lufthansa grubu, Air France grubu ve ABD'deki havayolları hükümetlerinden doğrudan çok büyük kurtarma paketleri aldı. Siz neden almadınız?” sorusuna şu yanıtı verdi.

“Biz hükümet fonu almayı, herhangi bir kurtarma planını veya personelleri işten çıkarmaya reddettik.”

Çalışanlarınızı 6 ay boyunca mağdur etmek yerine bu yardım paketini neden almadınız İlker Bey…

THY Yönetimi kurguladığı algı yönetimi stratejileri ile hükümetten kurtarma paketi alan Lufthansa gibi hava yolları ve ülkeler bazında Almanya'nın zor durumda olduğunu anlatırken hükümetten yardım paketi almamalarının gerçek nedenlerini gizlemeye çalışmaktadır.

Lufthansa Alman devletinden aldığı yardımı geri ödedi. Lufthansa THY gibi hiçbir çalışanını mağdur etmemiştir.

THY yönetimi Avrupa'da 1. dünyada 4. olduklarını işlerin çok iyi gittiğini tüm kamuoyuna duyurmuştur.

THY, artan bilet fiyatları uçuş ve yolcu sayısı yüzde 77 oranında artan kargo ve döviz gelirlerine rağmen pandemi sürecinde kesmiş olduğu maaşları iade etmemiştir.

Çalışanlarının artan döviz kurları enflasyon ve pahalılık nedeniyle alım güçlerini günden güne kaybetmelerine seyirci kalmıştır.

“İŞLER İYİ GİDERKEN DE ÇALIŞANLARINIZI MAĞDUR ETTİNİZ”

İşler iyiye giderken bile çalışanlarınızı mağdur ettiniz.

Lufthansa ve THY'nin ortak olduğu SunExpress pilot maaşlarını Temmuz 2021'de itibaren Euro bazında tam maaş olarak ödemektedir.

THY yönetiminin tam maaşlarının Euro kuru üzerinden ödenmesine olan itirazlarını Alman SunExpress yönetimi dikkate almamıştır.

THY ve Hava İş son 6 aylık enflasyonu yüzde 25.47 olarak hesaplamaktadır. Bu oran Türkiye'deki gerçek enflasyon rakamlarının çok altındadır.

THY pilot maaşları 2 yıl önceki 1 Ocak 2020 maaşlarından kabin ve yer çalışanlarından ve sektörden hala aşağıdadır.

Pilotlara yüzde 60 oranında zam yapıldı haberleri birer algı operasyonudur. Önce iade sonra zam.

THY pilotlarının yayınladığı videoyu buradan izleyebilirsiniz.

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