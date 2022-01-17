TL’ye geçişe vergi istisnası için TBMM’de görüşmeler başlıyor

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, varlıklarını Türk lirasına dönüştüren kurumlara vergi istisnası getiren kanun teklifi görüşülecek.

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Döviz talebini azaltmak için atılan adımlar kapsamında başlatılan kur korumalı mevduat sistemine bireylerin ardından geçen hafta şirketlerin içinde bulunduğu tüzel kişiler de dahil edildi.

Döviz tevdiat hesabı dönüşüne ilişkin yasal düzenleme geçen hafta TBMM’ye sunulurken bugün Plan ve Bütçe Komisyon’unda görüşmeler başlayacak. Teklife göre, yabancı para ve altınlarını Türk lirasına çeviren kurumların, Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarından elde edecekleri faiz ve kar payları vergiden istisna olacak.

Böylece bireysellerden sonra kurumsallar için de dövizden TL’ye geçiş teşvik edilirken, kur riski ise yine kamu tarafından üstlenilmiş olacak. Kurumlar vergisinde istisna TL’ye dönüşün 17 Şubat 2022 tarihine kadar yapılması durumunda, 2021 yılı son geçici vergi dönemi için yararlanılabilecek.

PİYASALAR VERGİ AVANTAJININ GETİRİSİNİ TAKİP EDİLECEK

Şirket ve kurumların döviz mevduatı 2021 sonunda yaklaşık 90 milyar dolar seviyesindeydi. Bankacılar vergi avantajının “büyük” olduğunu bu nedenle kurumların bu yönde bir adımı olup olmayacağının piyasada takip edilmesi gerektiğini belirtiyor.

Enflasyonun yüzde 36’ya yükselerek yaklaşık 20 yılın en hızlı artışını kaydetmesine karşılık, TCMB’nin 22 puan daha düşük olan politika faizini artırmayacağı beklentisi geçen yıl keskin şekilde yüzde 44 değer kaybeden TL’nin cazibesini ortadan kaldırarak zayıf seyre yol açtı.

Öte yandan TCMB dövizden TL’ye dönüşüm sağlayamayan bankalardaki euro ve dolar hesapları için daha önce uygulayacağını açıkladığı yüzde 1,5 komisyon uygulamasını üç ay erteledi. (REUTERS)

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