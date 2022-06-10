TMO’ya doğrudan ithalat yoluyla alım yetkisi verildi

TMO, yabancı devletlerin kendi mevzuatına göre devlet kurumu veya kuruluşu sayılanlardan, yabancı devletin ortaklığı bulunan kuruluşlardan protokol ile doğrudan ithalat yoluyla alım yapabilecek.

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Toprak Mahsulleri Ofisi ( TMO)Genel Müdürlüğü’ne doğrudan ithalat yoluyla alım yapılabilme yetkisi verildi.

TMO’nun kamu ihale kanunu kapsamında ithalat yoluyla yapacağı tarımsal ürün alımları ile buna ilişkin hizmet alımları ihalelerinde uygulanacak usul ve esaslar hakkında yönetmelikte değişiklik yapan yönetmelik, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

KABUL EDECEĞİ DEĞERLERE DÖVİZ DE EKLENDİ

Tebliğde yapılan düzenlemeye göre, Cumhurbaşkanı kararı ile görev verilmesi üzerine ilgili bakanın onayı ve yönetim kurulunun görevlendirmesiyle TMO, yabancı devletlerin kendi mevzuatına göre devlet kurumu veya kuruluşu sayılanlardan, yabancı devletin ortaklığı bulunan kuruluşlardan protokol ile doğrudan ithalat yoluyla alım yapabilecek.

Tebliğle ayrıca, TMO’nun teminat olarak kabul edeceği değerler arasına ihalede teklif edilen yabancı para cinsinden döviz de eklendi. (REUTERS)

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