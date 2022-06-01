TMSF ile Kore Mevduat Sigorta Kuruluşu arasında işbirliği
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) ve Kore Mevduat Sigorta Kuruluşu (KDIC) arasında mevduat sigortacılığı alanındaki işbirliğini artırmaya yönelik olarak yeni mutabakat zaptı imzalandı.
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) ve Kore Mevduat Sigorta Kuruluşu (KDIC) arasında mevduat sigortacılığı alanındaki işbirliğini artırmaya yönelik olarak yeni mutabakat zaptı imzalandı.
TMSF’den yapılan açıklamada, TMSF Başkanı Fatin Rüştü Karakaş ile KDIC Başkanı Tae-hyun KIM arasında imzalanan yeni mutabakat zaptı ile iki kurum arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi ve kurumlar arasında bilgi, tecrübe ve uygulamaların paylaşılmasının sağlanacağı belirtildi. (REUTERS)