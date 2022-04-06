Toplu taşıma zamlandı! Marmaray, metro, otobüs, metrobüs ne kadar oldu?

İstanbul'da Marmaraya, otobüs, vapur, metro ve metrobüsü de kapsayan ulaşım zammı kararı alındı. İstanbul'da ulaşıma yüzde 40 zam teklifi oybirliğiyle kabul edildi, toplu taşımaya son zam 1 Ocak 2022’de yapılmıştı. Zamlar ise 9 Nisan Cumartesi gününden itibaren geçerli olacak.

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Son aylarda akaryakıta arka arkaya gelen fahiş zamlar toplu taşımaya da yansıdı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi, akaryakıt giderlerindeki tarihi artış nedeniyle mart ayından beri üçüncü kez zam gündemiyle toplandı. Oy birliği ile zam kararı çıktı.

TOPLU TAŞIMA ZAMMI NE KADAR?

OTOBÜS NE KADAR OLDU?

Tam akbil 5.48 TL’den 7.67 TL’ye

Öğrenci akbil 2.67 TL’den 3.74 TL'ye

Öğretmen akbil 3.92 TL’den 5.49 TL’ye

Aylık Tam İstanbulkart 430 TL’den 602 TL’ye

Aylık Öğrenci İstanbulkart 78 TL’den 109 TL’ye yükseldi.

METROBÜS NE KADAR OLDU?

Metrobüste durak sayısına ücret en kısa mesafe tam bilet 3.92 TL’den 5.49 TL’ye, en uzun mesafe ücreti de 8.13 TL’den 11.38 TL’ye çıktı. Öğrenci kısa mesafe ücreti 1.73 TL’den 2.42 TL’ye, en uzun mesafe öğrenci bileti 2.67 TL’den 3.74 TL’ye çıktı. Öğretmen ve diğer indirimli kartlarda en uzun mesafe 4.46 TL’den 6.24 TL’ye, en kısa mesafe ise 2.44’den 3.39 liraya yükseldi.

MARMARAY’A DA ZAM GELDİ

Marmaray’da tam en kısa taşıma ücreti 5.48 TL’den 7.67 TL’ye, tam parkur 12.12 TL’den 16.97 TL’ye çıktı. Öğrenci için en kısa mesafe ücreti 2.67 TL iken 3.74 TL oldu. Tam parkur öğrenci ücreti ise 5.48 TL’den 7.67 TL’ye yükseldi. Öğretmen ve diğer indirimli geçişlerde de 3.92’lik kısa mesafe ücreti 5.49 TL, 8.45 TL’lik tam parkur ücreti 11.83 TL’ye çıkarıldı. 1 geç bilet 23 TL’den 32 TL’ye, 2 geç bilet 35 TL’den 49 TL’ye, 3 geç bilet 67 TL’den 94 TL’ye fırladı.

ŞEHİR HATLARI VAPURLARI

Şehir Hatları vapurlarında da hatlara göre yeni tarife düzenlemesi yapıldı. Tüm hatlarda öğrenci ücreti 2.67 TL’den 3.74 TL’ye çıktı. 3.92 TL’lik öğretmen ve diğer indirimli geçiş ücreti de 5.49 TL’ye yükseldi. Hatlarına göre tam bilet ücretleri de 7.67 TL ile 12.05 TL arasında değişiyor.

Şehir Hatları ve özel deniz motorlarının Adalar seferlerinde yeni ücretler şöyle oldu: İlk biniş tam bilet ücreti ve aktarma 15.64 TL’den 21.90 TL’ye çıktı. Öğrenci 7.82 TL’den 10.95 TL’ye, öğretmen 10.95 TL’den 15.33 TL’ye yükseltildi. Adakartlı ücreti 9.38 TL’den 13.13 TL’ye, aktarma ücreti 5.86 TL’den 8.20 TL’ye çıktı.

DİĞER ULAŞIM ARAÇLARI

Taksimetre açılışı ücreti 7 TL’den 9.8 TL’ye

En kısa taksi mesafe ücreti 20 TL’den 28 TL’ye

Minibüs indi-bindi 3.75’ten 5.25’e TL'ye çıkarıldı.

Okul servis ücreti 0-1 km 396 TL’den 554 TL’ye

Personel servis ücreti 211 TL’den 295 TL’ye

Dolmuş (Kadıköy-Bostancı) 7.25 TL’den 10 TL’ye çıkarıldı.