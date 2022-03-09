Toplu taşımaya büyük zam

Akaryakıta ardı ardına gelen zamlar toplu taşımada zamma yol açtı. İzmir'de minibüs ücretleri yüzde 50 zamlandı.

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İzmir'de Ulaşım Koordinasyon Merkezinin (UKOME) toplantısında minibüs ücretlerine yüzde 50 oranından zam yapılması kararı çıktı.

Buna göre, 5 TL olan indi bindi ücreti 7.5 TL oldu.

AKARYAKIT ZAMLARI ETKİLİ OLDU

İzmir Minibüsçüler Esnaf Odası, UKOME'ye minibüs ücretleri için zam talebinde bulundu.

UKOME'nin mart ayı toplantısında oybirliği ile minibüs ücretlerine yüzde 50 zam yapıldı.

Zammı doğrulayan İzmir Minibüsçüler Esnaf Odası Başkanı Taner Uğuz, 20 Mart'tan itibaren 5 TL olan indi bindi ücretinin 7.5 TL'ye çıktığını ifade etti.

Akaryatıka ardı ardına gelen zamların ardından ulaşıma zam talepleri artmıştı. (İHA)



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