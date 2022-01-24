Topyekun indirim enflasyonu frenler

Vergi düzenlemesinin gıda ürünleriyle sınırlanmaması gerektiğini belirten sektör temsilcileri, enflasyonun, tüm ÖTV ve KDV’lerdeki düzenlemeyle düşeceğini aktardı.

Sayime BAŞÇI

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, başta temel gıda ürünleri olmak üzere, doğrudan tüketiciyi ilgilendiren alanlarda ‘sadeleşme' başlığı ile Katma Değer Vergisi'nde (KDV) düzenlemeye gitmeye hazırlanırken, reel sektör temsilcileri, ancak topyekun bir indirimin enflasyonu frenleyebileceğini açıkladı.

DÜZENLEME SINIRLI KALIR

2021 sonunda yüzde 36'yı aşan tüketici enflasyonu ve yüzde 79.89'a ulaşan üretici enflasyonun ardından, 2022, başta doğalgaz ve elektrik olmak üzere pek çok alanda gelen zam furyası ile başladı. Reel sektör temsilcilerinin fiyat artışlarını durdurmak için taleplerine paralel olarak başlatılan vergide sadeleştirme çalışmalarının birkaç hafta içinde tamamlanması beklenirken, tüm Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve KDV'lerde yapılacak toplu bir indirim kararının ancak enflasyondaki çıkışı durdurabileceği vurgulandı. Bu iki vergi kaleminin bütçedeki ağırlığı ve tahsilat hedefleri nedeniyle ise yapılacak düzenlemenin sınırlı kalabileceğine işaret ediliyor.

İNDİRİM YAYILMALI

Gıda alanı dışında deterjandan kozmetik ve hijyen ürünlerine kadar yüzde 8 ve 18 olan tüm vergilerin indirilmesi gerektiğine dikkat çeken Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken, akaryakıtta ve doğalgazda da vergi indirimlerine gidilmesi gerektiğini vurguladı. “O ki hedef enflasyonu düşürmek, buradaki indirimler maliyetleri ve girdileri düşürür. Topyekûn bir indirim olursa piyasa rahatlayacak. Yoksa örneğin ette vergiyi indirip işlenmiş ette indirilmezse bu bir işe yaramaz” ifadelerini kullanan Palandöken, hem ÖTV'nin hem de KDV'nin bir süre durdurulmasının piyasada güveni de yerine getireceğini aktardı.

Fiyatlara yansır

– Türkiye Perakendeciler Federasyonu Başkanı Ömer Düzgün, gıda ürünlerinin yüzde 60'ının yüzde 8 KDV ile satıldığını belirterek “Talebimiz toptan olarak yüzde 1 ile aldığımız ürünü yüzde 1 KDV ile satmak. Bu ciddi anlamda fiyatlara yansıyacaktır. Bu durum enflasyona da düşüş olarak yansıyacaktır” değerlendirmesini yaptı.

2022'de 100 TL'lik verginin 40 TL'si KDV

– 2022 yılı bütçesinde her 100 TL verginin 40 TL'sinin Katma Değer Vergisi'nden (KDV) oluştuğunu ve KDV, ÖTV toplamının da her 100 TL'lik verginin 55'ini oluşturduğunu kaydeden SÖZCÜ Yazarı ve Vergi Uzmanı Nedim Türkmen, “Dahilde alınan KDV tahsilat hedefi tam 275 milyar TL. Bütçe açığı yaratacak bir değişiklik beklemiyorum” dedi. Bu dönemde eğer KDV'de devrim yapılacaksa enerji kalemlerine dönülmesi gerektiğini anlatan Türkmen, “Zaten KDV ödeyen şirket sayısı bin 500. Eğer siz bu dönemde KDV'de devrim yapacağım diyorsanız, özellikle, elektrik ve doğalgazda yüzde 18'den yüzde 1'e indirilmesi gerekir.”