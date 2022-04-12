Trump’ın damadı Suudilerden 2 milyar dolar aldı

ABD eski Başkanı Donald Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner'ın şirketi, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman tarafından yönetilen Suudi varlık fonundan 2 milyar dolarlık bir yatırım aldı.

Sozcu.com.tr

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ABD eski Başkanı Donald Trump’ın damadı ve danışmanı Jared Kushner’in şirketi Affinity, Trump yönetimi sırasında yakın bir müttefik olan Suudi Arabistan’ın Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman tarafından yönetilen varlık fonundan 2 milyar dolarlık bir yatırım aldı.

New York Times’ın ulaştığı belgeler, Suudi Varlık Fonu’nun 2 milyar dolarlık yatırımı, denetim kurullarının finansal risklere işaret eden itirazlarına rağmen yaptığını gösterdi.

Kushner’in Veliaht Prens’in başında olduğu yüzlerce milyar dolar değerindeki varlık fonundan yatırım alması ABD’de etik tartışmalarını beraberinde getirdi. Kushner’in devlet görevi sırasında ilişki kurduğu isimlerden kişisel şirketine yatırım alması eleştirildi.

Geçtiğimiz aylarda Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüşen Kushner’ın geçen yıl kurduğu girişim sermayesi fonuna destek istediği yönünde haberler çıkmıştı. Kushner’in aynı amaçla Dubai ve Katar’a da gittiği öğrenilmişti.

PARANIN BÜYÜK BÖLÜMÜ SUUDİLERDEN

Konu ile ilgili konuşan Affinity firmasının sözcüsü, Suudi Kamu Yatırım Fonu ile olan ilişkileri hakkında, “Affinity, diğer birçok üst düzey yatırım firması gibi Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu ve diğer önde gelen kuruluşlardan yatırım aldığı için gurur duyuyor” dedi.

Suudi Varlık Fonu’nun sözcüsü ise yatırım süreci hakkında yorum yapmayı reddetti. New York Times’ın derlediği belgeler Kushner’in firmasının şimdiye kadar 2,5 milyar dolarlık bir fon topladığını, bunun 2 milyar dolarının da Suudilerden geldiğini gösteriyor. Belgelere göre, Suudi fonunun en az yüzde 28 hisse alacağı görülüyor.

ETİK TARTIŞMALARA NEDEN OLDU

Kushner’in firmasının Suudilerden finansal itirazlara rağmen yüklü yatırım alması ABD’de etik tartışmalara sebep oldu. Kushner’in kamu görevi sırasında geliştirdiği özel ilişkiyi görev sonrasında kendi şirketine yatırım alma amacıyla kullanması, gözleri ABD’deki yasal boşluklara çevirdi.

Eski ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin de daha önce güçlü bir mali düzenleyici konumundayken yakın ilişki kurduğu Suudilerden ve diğer Orta Doğu ülkelerinden yatırım fonu için para toplamıştı. Mnuchin’in firması toplam 33 yatırımcıdan 2,7 milyar dolar topladı. Paranın çoğu yurtdışından geldi ve pek çok Körfez ülkesi şirkete yatırım yaptı.

Hükümet, eski hükümet yetkililerinin Washington’daki hizmetlerinden para kazanabilmelerini dizginlemek için son yıllarda adımlar atsa da hâlâ bu konuda pek çok yasal boşluk bulunduğu belirtiliyor.

SUUDİ ARABİSTAN’LA YAKIN İLİŞKİLER

Bunun yanında Cemal Kaşıkçı cinayeti ve insan hakları ihlalleri gibi tartışmalı konulara rağmen ABD yönetiminin Suudi Arabistan’la sürdürdüğü yakın ilişki de tartışma konusu.

Selman yönetiminin gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetini düzenlediğine ilişkin pek çok kanıt ortaya çıkmasına rağmen Trump yönetimi Suudi Arabistan’la iyi ilişkiler sürdürmeye devam etmişti. Trump yönetimi ayrıca, Suudiler ve Birleşik Arap Emirlikleri ile silah anlaşmaları yaptı ve her iki ülkenin de Yemen’in iç savaşına yönelik müdahalelerini destekledi.

Kushner’in de Beyaz Saray yıllarında Prens Selman’la kişisel olarak yakın ilişkiler geliştirdiği biliniyordu. Daha önce Kushner’in Selman’a Kaşıkçı cinayetinin etkileriyle nasıl başa çıkılacağı konusunda tavsiyelerde bulunduğu ve ikilinin görev yılları sırasında Whatsapp’tan mesajlaştığı iddia edilmişti.

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