TÜİK’ten Engin Altay’a tazminat davası

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), CHP Grup Başkanvekili Engin Altay hakkında 30 bin TL’lik tazminat davası açtı. Engin Altay, 7 Haziran’da TBMM’de yaptığı konuşmada “TÜİK milletin sofrasındaki ekmeğe göz dikmiştir” demişti.

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Altay, 7 Haziran'da TBMM'de yaptığı konuşmada, enflasyon rakamları üzerinden TÜİK'i eleştirmiş, “Temmuz ayında millet gerçek enflasyonla bağlantılı bir maaş zam farkı alamayacak. TÜİK milletin sofrasındaki ekmeğe göz dikmiştir. Milletin sofrasındaki ekmeği alenen çalmıştır” demişti.

Altay'ın bu sözlerinin ardından TÜİK'in, Altay'ın Meclis kürsüsünde dokunulmazlık kapsamındayken yaptığı açıklamaya tazminat davası açması dikkat çekti. Konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Altay, “Memurun, emeklinin işçinin hakkını gasp ediyor, çalıyor, hırsızlık yapıyor dedim diye, TÜİK bana 30.000 TL tazminat davası açmış. Bu enflasyon gerçek enflasyon değil tekrarlıyorum; emek hırsızısınız, alın terini çalansınız, yalancısınız” dedi.