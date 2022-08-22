Tüpraş rafinerisinde arıza: 110 milyon dolarlık kayıp bekleniyor

Tüpraş İzmit rafinerisinin bir üretim ünitesi arıza ve bakım nedeniyle üretime ara verecek. Üretim azalışına bağlı olarak 110 milyon dolar faiz, amortisman, vergi öncesi kâr (FAVÖK) kaybı söz konusu olabilir.

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Tüpraş İzmit rafinerisinin bir üretim ünitesinde meydana gelen arıza nedeniyle söz konusu ünitede dört hafta süreyle üretime ara verilecek, ayrıca diğer bir ünitede de üretime ara verilecek.

Şirketin KAP’a bu sabah yaptığı açıklamaya göre üretim azalışına bağlı olarak 110 milyon dolar faiz, amortisman, vergi öncesi kâr (FAVÖK) kaybı söz konusu olabilecek.

Üretimdeki duruşu ithalat ile karşılamayı planladığını belirten Tüpraş, toplam satış hacmine önemli bir etki beklemediğini, dizel üretime tam kapasite ile devam edileceğini belirtti.

ÜRETİME ARA VERİLECEK

Açıklamaya göre göre arızanın giderilmesi için fuel oil dönüşüm tesisleri hydrocracker ünitesinde 19 Ağustos-15 Eylül tarihlerinde üretime ara verilecek ve planlı bakım çalışması icra edilecek.

Coker ünitesinde ise üretime, hydrocracker ünitesindeki duruşun ilk iki haftasının ardından ara verilecek. (REUTERS)

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