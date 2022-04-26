Tüpraş sermaye artırımı yöntemiyle Entek Elektrik’i devralacak

Yenilenebilir enerjiye yönelen Tüpraş, sermaye artırımı yöntemiyle Entek Elektrik'i devralacağını duyurdu. Satın alma sonucu Tüpraş'ın sermayesi 250 milyon liradan 275 milyon liraya çıkarılacak.

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Tüpraş, sermaye artırımı yöntemiyle Koç grubu şirketi Aygaz ve ana ortağı Koç Holding’den, elektrik üreticisi Entek Elektrik’i devralma kararı aldı.

Akaryakıt üretimi esnasında kullanılan enerjinin karbon salınımını azaltmayı hedefleyen Tüpraş, bu kapsamda 10 yıl süreyle yenilenebilir enerji alanına yatırım yapacağını Kasım ayında açıklamıştı.

SERMAYESİ 275 MİLYON TL’YE ÇIKACAK

Entek Elektrik’in 264 MW kurulu güçte hidro elektrik, 60 MW güçte rüzgar ve 112 MW güçte doğalgaz santrali bulunuyor.

Şirketlerin dün gece KAP’a yaptığı açıklamaya göre, satın alma sonucu Tüpraş’ın sermayesi 250 milyon liradan 275 milyon liraya çıkarılacak.

Tüpraş’ın sermayesinde, halka açık kısmı da içeren halihazırdaki ortaklarının payı 7.9 puan azalacak. (REUTERS)

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