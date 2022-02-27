Türk giyim markasından Ukrayna kararı

Türk menşeili lüks giyim markası Bonesmen, Ukrayna'da online satışlarını durdururken fiziki mağaza açılışına dönük planlarını da askıya aldı.

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Rusya'nın hız kesmeden operasyonlarına devam etmesi sebebiyle online satışlarını durdurmak zorunda kalan lüks sokak giyimi markası Bonesmen, fiziki olarak mağazalaşma planını da askıya aldı.

Bonesmen 2023 yılına kadar Kiev, Odessa ve Lviv şehirlerinde üç aktif mağazaya ulaşmayı planlıyordu.

‘DEVAM EDECEK’

Güvenliğin ve şartların elverişli olduğu zaman tekrar Ukrayna'da satışlarına devam edeceklerini açıklayan Bonesmen, savaşı hiçbir şekilde desteklemediklerini ve tamamen barıştan yana olduklarını, bir an önce barışın sağlanıp ülkede refahın sağlanmasını dilediklerini iletti. Lüks marka ayrıca sosyal medya hesaplarından savaş karşıtı paylaşımlarda bulundu. (İHA)

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