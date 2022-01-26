Türk-İş Genel Başkanı: Kamu işçilerine ek zam yapılacak

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, memur ve memur emeklilerine verilen yüzde 2,5'lik ek zammın kamu işçilerine de verileceğini belirtti.

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Bolu Dağı’nda, Karayolları işçilerini ziyaret eden Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, “Memur emeklileri ve memurlara 2,5 puan ilave zam yapıldı. Aynısını bize de verecekler. Bu akşam ya da yarın Cumhurbaşkanı bu konuyla ilgili açıklama yapar. Ama bu yeterli değil. Aynısını Bağ-Kur ve işçi emeklisine de vermesi gerekiyor” dedi.

Atalay, devlet işçilerine de memurlara yapıldığı gibi ilave zam yapılacağını belirterek, “Memur emeklileri ve memurlara 2,5 puan ilave zam yapıldı. Aynısını bize de verecekler. Bu akşam ya da yarın Cumhurbaşkanı bu konuyla ilgili açıklama yapar. Ama bu yeterli değil. Aynısını Bağ-Kur ve işçi emeklisine de vermesi gerekiyor. Sanırım onunla ilgili de bir çalışma yapılıyor. Kamuoyunu bilgilendirirler diye düşünüyorum” dedi.

AYNI ÇATI ALTINDA 2-3 İŞÇİ ÇEŞİDİ OLMAZ

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, kara yolları ve enerji işçilerinin sorunlarına değinerek, “Kara yolları ve enerji işçilerinin sıkıntıları var. Burada bir bizim kadrolu işçilerimiz bir de müteahhittin çalıştırdığı işçiler var. İkisi de aynı işi yapıyor. Aynı çatı altında 2-3 tane işçi çeşidi olmaz. Dün Karayolları Genel Müdürümüzle görüştük. Onların meselelerini takip ediyor” şeklinde konuştu. (DHA)

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