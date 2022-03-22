Türk İş Genel Başkanı’ndan asgari ücret açıklaması

Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay, kamuoyunda “Haziran ayında asgari ücret görüşmesi olur mu?” söylentileriyle ilgili olarak, “Biz asgari ücreti Haziran ayında hiç görüşmedik. Bunun günü Aralık ayı. Aralık ayında taraflar toplanır” dedi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Bolu'da, Abant Tabiat Parkı içerisinde bulunan bir otelde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun da katılımıyla Demiryolu-İş Sendikası İstişare Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya, Türk-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Ergün Atalay, TCDD Genel Müdürü Metin Akbaş, sendika temsilcileri ve daire müdürleri katıldı. Toplantıda konuşan Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay, kamuoyunda “Haziran ayında asgari ücret görüşmesi olur mu?” şeklindeki açıklamalara ilişkin olarak, “Biz asgari ücreti Haziran ayında hiç görüşmedik. Bunun günü Aralık ayı. Aralık ayında taraflar toplanır. Biz konuyu müzakere ederiz. Aradan 4-5 gün geçti. Herkes konuşuyor. Dün Bakan Beye sordum. O da ‘Bunun günü Aralık ayı’ dedi. Şimdi resmi muhatap Bakanlık, Türk-İş ve TİSK.” dedi.

“YASADA BÖYLE BİR YÖNETMELİK YOK”

İnsanları beklenti içine sokmamak gerektiğini söyleyen Atalay, “Haziran ayı olur mu olmaz mı? Yasada böyle bir yönetmelik yok. Ülkeyi yönetenler yapabilirler mi? Yaparlar. Biz de zevkle, keyifle o masaya Haziran ayında çağırırlarsa otururuz. Çağırmazlarsa bu kayıplarımızı Aralık ayındaki, Ocak ayından beri ne kayıp varsa masaya koyarız. Onu almadan da o meselenin altına imza atmayız. Onun için milleti beklenti içine sokmamak lazım. Kamuoyunda ekonomik sıkıntı var mı? Var. Problem var mı? Var. Bunları kökten çözmek lazım. Ama insanları beklenti içine sokamazsınız. İnsanlar bunu sorar. Kamuoyu bunu sorar. Onun için asgari ücretle ilgili yetkililer kim? Çalışma Bakanlığı ve tarafları bizleriz. Bununla ilgili döndüğümüz zaman Bakan Beyle tekrar konuşacağız. Bugüne kadar hep Aralık ayında toplantı oluyor. Sistem o. Toplumu 4 ay beklenti içine sokmamak lazım. Bir şey söylediğin zaman yerine getirmek lazım” ifadesini kullandı. (İHA)

İlginizi Çekebilir Milyonlarca çalışanın gözü bu gelişmede: Asgari ücrete ikinci zam gelecek mi?

İlginizi Çekebilir Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan asgari ücret tahmini