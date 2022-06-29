Türk-İş’in çantasında yüzde 40 zam var

Asgari ücret komisyonuna işçiyi temsilen katılan Türk-İş, 6 aylık enflasyon kaybının telafi edilmesi talebiyle masaya oturma kararı aldı. 6 aylık enflasyonun yüzde 40 civarında gerçekleşmesi bekleniyor.

Erdoğan SÜZER

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Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda talep edeceği ‘ara zam' oranını SÖZCÜ'ye açıkladı. Yılın ilk 6 aylık döneminde enflasyonun yüzde 40 civarı gerçekleşmesinin beklendiğine dikkat çeken Atalay, “6 aylık enflasyon ne kadar olursa biz gerçekleşen o enflasyon kaybının asgari ücrete aynen yansıtılmasını istiyoruz” dedi.

BAŞKANLARINI TOPLADI

Komisyon bugün saat 14.00'te Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda toplanacak. Atalay, komisyona katılacak Türk-İş heyeti ve sendika başkanlarıyla toplantı öncesi genel merkezde geniş katılımlı bir toplantı yaptı. Toplantı sonrası SÖZCÜ'ye konuşan Atalay, “Uzun uğraşlardan sonra ara zam talebimizi iktidara kabul ettirmeyi başardık. Dün akşam itibarıyla çocuk doğdu. Şimdi sıra o çocuğun karnını doyurmaya, ihtiyaçlarını karşılamaya geldi” dedi. Atalay, komisyonda asgari ücrete ne kadar ara zam isteyecekleri sorumuza şu yanıtı verdi:

DAVUL ÇALIP OYNANMAZ

“Asgari ücrete yılın başında bir zam yapıldı. Ancak o günden sonra enflasyon aldı başını gitti. Görünen o ki 6 aylık enflasyon yüzde 40 civarında bir seviyeye gelecek. Biz, 6 aylık enflasyon ne kadar olursa aynı oranda asgari ücrete ara zam yapılmasını, kaybın telafisini isteyeceğiz. Yeterli olur mu; oluşan hayat pahalılığı karşısında tabii ki yeterli olmaz. Davul zurna çalınıp oynanacak bir zam olmaz ama en azından enflasyon kaybı karşılanmış olur” dedi.

Özel sektör ne verecek?

■ Ergün Atalay, kamuda sendikalı işçilere toplu sözleşme gereği 6 aylık enflasyon kadar zam yapılacağını, böylece 12 bin lira olan ortalama ücretin yaklaşık yüzde 40 artışla 16 bin 800 lira civarına çıkacağını söyledi. Atalay, “Kamuda sorun yok. Asgari ücret artışı kamuda dengeleri bozmayacak. Ancak özel sektörde asgari ücretin üstündekilere zam yapılmazsa neredeyse bütün ücretler asgari ücret seviyesine inmiş olacak” dedi. Bu arada DİSK'in yaptığı araştırmaya göre 6 aylık enflasyon yüzde 39.6'ya ulaşırken, 4.253 lira olan asgari ücretin alım gücünün korunabilmesi için en az 5.938 lira olması gerekiyor.