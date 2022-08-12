Türkler daha çok çalışıp daha az kazanıyor

Türkiye’ye tatile geldiğini belirten bir gurbetçinin cebinden 50 Euro çıkarıp “Ben bunun için bir saat çalışıyorum sen bir hafta çalışıyorsun, geliyorum buraya bozduruyorum kral gibi yaşıyorum, ayıp ayıp günah günah” diyerek tepki gösterdiği görüntüler gündem oldu.

Deniz Bilici GÖÇMEN

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Türk Lirasındaki değer kaybı Türkiye'de yaşayan vatandaşların alım gücünü zayıflatırken Avrupa ülkelerinde asgari ücretli çalışanlar daha az çalışıp daha çok kazanıyor. Son zamanlarda Türk Lirası ile Euro üzerinden karşılaştırma yapan videolar sosyal medyada çokça yer buluyor.

‘BİR SAATTE KAZANIYORUM'

Bir sokak röportajında AKP iktidarının politikalarını savunan bir vatandaşa Hollanda'da çalışıp Türkiye'ye tatile geldiğini belirten bir gurbetçinin cebinden 50 Euro çıkarıp “Ben bunun için bir saat çalışıyorum sen bir hafta çalışıyorsun, geliyorum buraya bozduruyorum kral gibi yaşıyorum, ayıp ayıp günah günah” diyerek tepki gösterdiği görüntüler gündem oldu. Almanya'da bir kadının 1 buçuk saatte kazandığını söylediği 20 Euro ile yaptığı alışveriş de sosyal medya gündeminde oldukça yer tuttu. Türkiye'de yüzde 80'e dayanan enflasyonla geçim mücadelesi veren bir işçi ile Almanya'da çalışan bir işçinin asgari ücretini karşılaştırdık. Almanya'da asgari ücret 2022'nin ikinci yarısından itibaren 1.811 Euro oldu. Bir Alman'ın ayda 173 saat çalışarak kazandığı ücret 33.503 TL'ye denk geliyor. Bu kazanç ve TL'deki değer kaybı, Almanların tatil için Türkiye'yi tercih etmesinin en önemli nedenlerinden biri haline getiriyor. Günde ortalama 7 saat çalışan bir Alman günlük 73 Euro yani 763 lira kazanırken, Türkiye'de 5.500 TL'lik asgari ücretle çalışan bir işçi ise günde 8 saat çalışarak sadece 195 TL kazanıyor. Yani Türk işçinin bir Alman'ın bir günde kazandığı paraya erişebilmesi için yaklaşık 4 gün çalışması gerekiyor.

Türkiye'de 50 Euro için 5 gün çalışmak gerekiyor

Bir sokak röportajında Hollanda'da çalıştığını ve 1 saatte 50 Euro kazandığını söyleyen gurbetçinin AKP iktidarının politikalarını savunan vatandaşa tepkisi oldukça konuşuldu. 50 Euro'yu TL'ye çevirip krallar gibi gezdiğini söyleyen gurbetçinin 1 saatte kazandığı 925 lirayı Türkiye'de çalışan asgari ücretlinin kazanabilmesi için yaklaşık 5 gün çalışması gerekiyor.