Ücretli çalışan sayısı martta arttı

Türkiye'de ücretli çalışan sayısı martta yıllık yüzde 6,5 artarak 13 milyon 851 bin 380 kişiye ulaştı.

Sozcu.com.tr

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Mart 2022 dönemine ait Ücretli Çalışan İstatistikleri’ni açıkladı.

TÜİK verilerine göre, Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2022 Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,5 arttı. Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 13 milyon 10 bin 420 kişi iken, 2022 yılı mart ayında 13 milyon 851 bin 380 kişi oldu.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2022 Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 0,6 arttı.

İNŞAATTA AZALMA

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2022 yılı mart ayında ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe yüzde 5,8 arttı, inşaat sektöründe yüzde 0,5 azaldı ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 8,3 arttı.

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2022 yılı mart ayında ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe yüzde 0,7 arttı, inşaat sektöründe yüzde 0,6 azaldı ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,7 arttı.

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