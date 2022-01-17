Uluslararası Çalışma Örgütü’nden işsizlere kötü haber

Birleşmiş Milletler Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) küresel istihdam piyasasındaki toparlanmanın beklenenden uzun süreceğini açıkladı.

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ILO’nun bugün yayımlanan raporunda 2023’e kadar işsizlik rakamlarının corona virüs salgınının seyrine ve ne kadar süreceğine yönelik belirsizlikler nedeniyle corona virüs öncesi seviyelerin üzerinde kalacağı ifade edildi.

Kurum 2022’de tüm dünyada corona virüs öncesi seviyelere kıyasla 52 milyon daha az istihdamın yaratılacağı tahmininde bulundu.

Dünya’da İstihdam ve Sosyal Görünüm raporunda istihdam piyasasında “yavaş ve belirsiz” bir toparlanma yaşanacağı uyarısında bulunulurken sorunların 27 milyon daha az istihdamın yaratılacağı 2023’e kadar devam edeceği ifade edildi.

Raporda “küresel işgücü piyasası tahminleri ILO’nun son raporundan bu yana kötüleşti, önümüzdeki yıllarda salgın öncesi duruma geri dönüşün dünyanın büyük bölümü için zor olması olası” ifadesi yer aldı.

ILO Genel Müdürü Guy Ryder gazetecilere yaptığı açıklamada rakamlardaki değişimin arkasında çok sayıda faktör bulunduğunu ve “birincil faktörün devam eden salgın ve özellikle Omicron gibi varyantlar” olduğunu söyledi.

Raporda Avrupa ve Kuzey Amerika’da toparlanmanın iyimser bir tablo çizdiği Güneydoğu Asya ve Güney Amerika’da ise ortalamanın altında kaldığı ifade edildi.

ILO’nun 2021’de yaptığı tahminde istihdam piyasasında 125 milyonluk bir daralma yaşanacağı tahmin edilirken 2020 tahmini 258 milyonluk bir daralma yaşanacağı şeklindeydi.

Tüm dünyada 2022’de yaklaşık 207 milyon işsiz bulunacağı tahmin edilirken raporda işgücü piyasasından ayrılan birçok insanın henüz geri dönmemesi dolayısıyla işsizliğin yarattığı etkinin önemli ölçüde daha ağır olacağı ifade edildi.

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