Van’a 5 ayda 172 bin İranlı turist

Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necdet Takva, 2022'nin ilk 5 ayında şehre 172 bin 245 İranlı turistin geldiğini ve kent ekonomisine yaklaşık 1 milyar TL katkı sağladıklarını söyledi.

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Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necdet Takva, 2022’nin ilk 5 ayında şehre 172 bin 245 İranlı turistin geldiğini ve kent ekonomisine yaklaşık 1 milyar TL katkı sağladıklarını söyledi.

Takva, “15 Mart- 5 Nisan arasındaki alışveriş festivalinde oldukça verimli bir dönem geçirdik. Bu dönemde sadece 51 bin civarında İranlı vatandaş Kapıköy Gümrük Kapısı’nda giriş yaptı. Yine Gürbulak ve Esendere Gümrük Kapılarındaki girişleri de saydığımızda; o dönemde aşağı yukarı 100 bin civarında İranlı vatandaşın ilimizde konakladığını ya da geçiş güzergahı olarak kullandığını söylememiz mümkün” dedi.

Takva, “Önümüzdeki yıllarda belki Türkiye için en önemli turizm hareketliliğinden biri olacağı kanaatini taşıyoruz” diye konuştu.

‘OTELLERİN DOLULUK ORANI YÜZDE 100’

Takva, Van’a giriş yapan 172 bin 245 İranlı vatandaşın her birinin 500 dolar harcadığını varsaydıklarında bunun da 75 milyon dolarlık bir hacme tekabül ettiğini anlattı ve “Bunu Türk parasıyla hesapladığımızda ilimize 1 milyar TL katkı kazandırdı” dedi.

Van’daki otellerin doluluk oranlarının yüzde 100 olduğunu aktaran Takva, şöyle devam etti:

“Bu, memnuniyet verici. Bunu sürdürebilir kılmamız lazım. Ticaret ve Sanayi Odamız 5 yıldır iyi bir olgu oluşturdu. Aynı başarıyı bizim Irak, Azerbaycan ve Ermenistan ticaretinde de yapmamız gerekiyor. Bu anlamda bu ülkelerle de yakın tarihlerde yapacağımız etkinlikler olacak.” (DHA)

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