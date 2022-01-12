Vatandaş kriptoya akın etti: TL ile yapılan işlemler Dolar ve Euro’yu geride bıraktı

Türk lirası, 2021'in son çeyreğinde Tether karşısıda en fazla işlem gören resmi para birimi olarak dolar ve euroyu geride bıraktı.

Sozcu.com.tr

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Kripto para birimlerinin son yıllardaki yükselişi ve TL’deki sert kayıplar ve yükselen enflasyon yatırımcıyı altın, dolar ve euronun yanında bu finansal araçlara da yönlendirdi.

Türk lirasındaki aşırı oynaklık ve Türkiye’deki yüksek enflasyon nedeniyle Türk vatandaşlarının kripto paralara yönelik ilgisi büyük artış gösterdi.

Wall Street Journal’ın Blockchain analiz firması Chainalysis’den aktardığı verilere göre, 2021’in son çeyreğinde TL’nin tarihi düşük seviyelere gerilemesiyle birlikte, TL ile yapılan kripto işlemlerinin hacimleri büyük artış gösterdi.

TL İŞLEMLERİ ZİRVEYE OTURDU

Chainalysis verilerine göre aralık ayında TL ile yapılan işlemlerin yarısından fazlası ile Tether alınıp satıldı. Tether, dolara sabitlenmiş bir para birimi olarak işlem görüyor.

Türk vatandaşlarının en çok tercih ettiği kripto para birimlerinden biri de en popüler sabit coin olan Tether oldu. Veri sağlayıcı CryptoCompare’e göre, bu sonbaharda TL tether karşısında en çok işlem gören para birimi oldu. Tether ile yapılan TL işlemleri sonbaharda dolar ve euroyu geride bıraktı.

‘TÜRKLER PARASIZ VE PARA KAZANMAK İSTİYOR’

Kapalıçarşı’da WSJ’ye konuşan bir kripto yatırımcısı Ege Tuluay “Kripto paralar Türk halkına umut oluyor çünkü parasızlar ve para kazanmak istiyorlar. Türk halkı için kolay para gibi görünüyor” dedi.

Bitlo Dijital Pazarlama Direktörü Esra Alpay ise son çeyrekte kullanıcılarının önemli derecede arttığını hatırlatarak “Türk lirasındaki oynaklık ve son aylarda yükselen enflasyon yatırımcıların kripto paraları kârlı yatırım araçları olarak görmesine yol açtı” dedi.