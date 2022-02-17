Vatandaş laf değil, indirim bekliyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın 21 dağıtım şirketiyle yaptığı toplantıdan vatandaşın lehine herhangi bir somut karar çıkmamasını eleştirdi. "İktidar indirim yapılacağı illüzyonu oluşturdu" diyen Akın, "Vatandaş laf değil, indirim bekliyor" dedi.

Sozcu.com.tr

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, iktidarın indirim algısı oluştururken; faturalara yansıyacak somut bir adım atmamasına tepki gösterdi.

Akın, dün gerçekleştirilen kabine toplantısında elektrik faturalarına ilişkin herhangi bir somut adım atılmamasını yaptığı yazılı açıklamayla değerlendirdi.

Vatandaşın fatura yükünü düşürmenin tek formülünün fahiş zamları geri çekmek olduğunu söyleyen Akın, “Vatandaş laf değil, derhal indirim bekliyor. 21 dağıtım şirketiyle gerçekleştirilen toplantıda olduğu gibi saraydaki kabine toplantısından da herhangi bir somut karar çıkmadı. Dağ yine fare doğurdu! İktidar gerçekten indirim değil, indirim yapılacağı illüzyonu oluşturdu” dedi.

‘ZAMLARIN SORUMLU İKTİDARIN KENDİSİ’

“Cumhuriyet tarihinin en büyük elektrik zammını henüz 1,5 ay önce hayata geçiren iktidar; sanki bu zamları yapmamış gibi sahte bir algı oluşturmaya çabalamaktadır” diyen Akın, “İktidar vatandaşlarımızı yoksullaştıran ve huzurunu kaçıran bu zammın doğrudan sorumlusudur” diye konuştu.

“Fahiş zamma gerekçe gösterilen gelişmiş ülkelerde enerji fiyatlarının 5-10 kat arttığı tamamen gerçek dışıdır” diyen Akın,

“Gelişmekte olan ülkelerde enerji enflasyonunun ortalaması yüzde 26'yı geçmezken, Türkiye'de 2021 yılında enerji enflasyonu yüzde 50 olurken; 2022 yılında ise yüzde 127 bulan fahiş zamlarla daha da artmıştır” ifadelerine yer verdi.

‘ENERJİ POLİTİKALARI İFLAS ETMİŞ DURUMDA’

AKP iktidarının, vatandaşın fatura yükünün düşürülmesi için sürekli kendisi dışında başka adresleri gösterdiğine ve vatandaşa az tüketim tavsiyesinde bulunduğuna dikkat çeken Akın, “Fahiş zamların temel nedeni AK Parti iktidarının yanlış enerji politikaları ve yanlış tercihleridir” değerlendirmesinde bulundu.

“Türkiye'de elektrik kurulu gücünün 100 bin megavat olmasına karşın tüketimin 55 bin megavata çıktığında sistemin çalışamaz duruma gelmesi enerji politikalarında plansızlığın göstergesidir” diyen Akın,

“Isparta'da günlerce süren elektrik kesintisi ve doğalgaz arz güvenliğinin sağlanamaması nedeniyle sanayide üretimin durması bile tek başına AK Parti'nin enerji politikalarının iflasının göstergesidir” dedi.

‘FAHİŞ ZAMLAR DERHAL GERİ ÇEKİLMELİ’

Akın, şöyle devam etti:

“Cumhuriyet tarihinin en büyük elektrik zammını henüz 1,5 ay önce hayata geçiren saray iktidarı; sanki bu zamları yapmamış gibi oluşturmaya çalıştığı algıya sarılmak yerine vatandaşı gerçekten rahatlatacak adımları atmalıdır.

Kademeli tarife sosyal tarife olarak uygulanmalı; uygulanan bu fahiş zamlar derhal geri çekilmelidir.

Elektrikte ilk kademe en az 230 kilovatsaat ve zamsız olmalıdır. Hayat pahalılığı nedeniyle zaten yoksullaşan vatandaşlarımızı rahatlatmak için enerji faturalarında vergi yükü azaltılmalı ve KDV indirimi de yapılmalıdır.”

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