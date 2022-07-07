Yassı çelikte dampinge karşı vergi uygulanacak

Ticaret Bakanlığı, AB ve Güney Kore'de bazı üretici şirketlere yönelik sıcak haddelenmiş çelik ithalatına dampinge karşı önlem vergisi uygulayacak.

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Avrupa Birliği (AB) ve Güney Kore’de bazı üretici şirketlere yönelik olarak sıcak haddelenmiş çelik ithalatına dampinge karşı önlem uygulanacak.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan ithalatta haksız rekabetin önlenmesine ilişkin tebliğe göre, Ticaret Bakanlığınca, “Alaşımlı veya alaşımsız, (plakaj hariç) herhangi bir kaplama işlemine tabi tutulmamış sıcak haddelenmiş yassı çelik” ithalatına yönelik başlatılan damping soruşturması tamamlandı.

YÜZDE 7 VE YÜZDE 12,8’İ ARASINDA

Yürütülen soruşturma sonucunda, soruşturma konusu ürünün AB ve Güney Kore’den dampingli fiyatlarla ithal edildiği ve bu ithalatın yerli üretim dalında zarara neden olduğunu belirleyen İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu, AB’de yerleşik üretici firmalardan yapılan bu kapsamdaki ithalata, CIF bedelinin yüzde 7’si ve yüzde 12.8’i arasında değişen oranlarda dampinge karşı önlem uygulanmasına karar verdi.

Kurul, Güney Kore’de yerleşik 3 üretici firmadan bu kapsamda yapılan ithalata da yüzde 7 ve yüzde 8.95 oranlarında dampinge karşı önlem uygulanmasına hükmetti. (REUTERS)

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