Yatırım programı açıklandı, aslan payı yine ulaştırma projelerinde

2022 Yıllık Yatırım Programı açıklandı. Türkiye 2022 yılında 184.3 milyar liralık yatırım yapacak. Geçen sene bu rakam 138.2 milyardı. Böylece geçtiğimiz yıla göre enflasyona yakın değerde yüzde 33'lük bir artış yapılmış oldu. En büyük pay yine açık ara 49.7 milyarla ulaştırma projelerine ayrıldı. Eğitime 24.4, Enerji'ye 23.8, madenciliğe 23.2 milyar lira harcanacak.

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11. Kalkınma Planı, 2022-2024 Orta Vadeli Program, 2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nda öngörülen hedefler doğrultusunda hazırlanan 2022 Yılı Yatırım Programı Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlandı.

2022 yatırımlarının toplamı 184 milyar 306 milyon 554 TL olarak hesaplandı. Kamu yatırımlarının sektörlere göre dağılımında en yüksek bütçe yine ulaştırmaya ayrıldı. Ulaştırmaya 2022 yılında 4 milyar 713 milyon lirası dış kredi olmak üzere 49 milyar 746 milyon lira ödenecek.

Eğitim yine ikinci sırada. Eğitime bu yıl 24 milyar 442 milyon TL milyar lirayla ikinci sırayı aldı. Üçüncü sıradaki enerji sektörüne 3 milyar 728 milyonu dış kredi olmak üzere 23 milyar 837 milyon lira harcanacak. Hemen ardından gelen madencilik sektörüne geçen yıla göre neredeyse iki kat artışla 23 milyar 258 milyon lira yatırım yapılacak. Bu miktarın 9 milyar 274 milyon lirası dış krediyle sağlanacak.

Diğer sektörlerde durum şöyle oluştu:

Tarım 2021’de 11.9 iken 2022’de 18.6 milyara çıktı. İmalat 2.7 milyar, Turizm327.1 milyon TL, Konut 789 milyon TL, Diğer kamu hizmetler. 23.5, DKH-İktisadi 14.7, DKH-Sosyal 8.7 milyar TL olarak öngörüldü.

SAĞLIK BAKANLIĞI 17 MİLYAR HARCAYACAK



Pandemiyle mücadele eden Sağlık Bakanlığı’na 2021 yılında 8 milyar 635 milyon lira ayrılmıştı. 2022 planında pu rakam 17 milyar 57 milyon lira olarak hesaplandı. Bu rakamın 717 milyon lirasının dış krediyle sağlanacağı kaydedildi.

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