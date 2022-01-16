Yatırımcının balon korkusu gerçekçi değil

Goldman Sachs Tüketici ve Servet Yönetimi Birimi Baş Yatırım Sorumlusu Sharmin Mossavar-Rahmani 2022 öngörülerini içeren Goldman Sachs raporunu açıkladı.

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ABD Merkez Bankası'nın (Fed) şahin politikalarına rağmen Goldman Sachs yatırımcılara hisse senedi yatırımlarından vazgeçmemeyi tavsiye etti. Goldman Sachs Tüketici ve Servet Yönetimi Birimi Baş Yatırım Sorumlusu Sharmin Mossavar-Rahmani 2022 öngörülerini içeren Goldman Sachs raporunu açıklarken, “Değerlemeleri hisse senetlerinden çıkış için bir sinyal olarak almak verimli olmaz” ifadelerine yer verdi. Mossavar-Rahmani yüksek hisse değerlemeleri konusundaki endişeleri sebebiyle hisse senetlerinden çıkan yatırımcıların büyük getirileri kaçırma riskiyle karşı karşıya kalacağını söyledi. Birçok yatırımcı bugünün ABD borsaları ile 1999'daki teknoloji firmalarının yer aldığı borsa endeksi olan NASDAQ'daki senetlerin büyük değer kaybı yaşamasıyla sönen ekonomik balon (dot-com balonu) arasındaki benzerliklere dikkat çekse de Goldman stratejisti iki durum arasında önemli farklıklar olduğu görüşünde. Mossavar-Rahmani rallinin piyasa genişliğinin farklı olduğunu savunuyor. Goldman Sachs raporunda, “Boğa piyasası az sayıdaki hisse tarafından yönlendirilmiyor. 2021 getirileri 1999'a göre çok daha simetrik dağıldı” ifadelerine yer verildi. Raporda ayrıca S&P 500'ün risk priminin de 2000 yılında önemli ölçüde daha az cazip olduğuna dikkat çekildi. Risk primi, S&P 500 bilanço getirisi ile 10 yıllık ABD Hazinesi tahvil getirileri arasındaki ilişkiyi ifade eden bir ölçüt anlamına geliyor.

Mart itibarıyla düşüşe geçecek

Goldman stratejisti Sharmin Mossavar-Rahmani'ye göre, ABD'deki enflasyon muhtemelen bu ay ve Şubat ayında yüksek kalacak, potansiyel olarak zirve seviyelerine ulaşacak ve ardından 2022'de yavaş yavaş düşmeye başlayacak.