Yavaş: Ekonomik imkansızlıkların çiftçimizin belini bükmesine izin vermeyiz
14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü paylaşımında bulunan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Ekonomik imkansızlıkların çiftçimizin belini bükmesine izin vermeyiz. İhtiyaç duyduğunuz her an yanınızdayız” dedi.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nü paylaştığı videoyla kutladı.
Paylaşılan videoda çiftçilerin sorunlarına ve Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin çiftçilere desteğine yer verildi.
Yavaş, paylaşımında “Alın terini toprağın bereketiyle buluşturan, tarladan sofralarımıza bir hikaye yazan üreticilerimizin Dünya Çiftçiler Günü’nü kutluyorum. Ekonomik imkansızlıkların çiftçimizin belini bükmesine izin vermeyiz. İhtiyaç duyduğunuz her an yanınızdayız” ifadelerini kullandı.