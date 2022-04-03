Yerlinin gücü borsayı tutuyor

Yüksek enflasyon ortamında gidecek yer bulamayan tasarruflar ilk çeyrekte borsaya yönelince hisseler hareketlendi. Yatırımcı enflasyonla başa baş getiri elde etti.

Mehtap ÖZCAN ERTÜRK

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Rusya-Ukrayna işgalinin başlamasından sonra artan yabancı satışına karşın borsada yerlinin gücü endeksi yukarıda tutmaya yetti. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi mart ayında yüzde 14.75 yükselerek sene başından bu yana yükselişini yüzde 20.22'ye taşıdı. Hisse senetlerinin yıllık getirisi ise yüzde 60.91'i buldu. Yıla 1.867 puandan başlayan endeks ilk çeyreği 2.230 puandan tamamladı. Yüksek negatif reel faiz, yerli yatırımcı için Borsa İstanbul'u getiri arayışında ön plana çıkarırken, gelecek hafta açıklanacak mart ayı enflasyonu beklentilere paralel gelmesi durumunda TÜFE ilk üç ayda yüzde 23 artmış olacak. Yıllık TÜFE'nin ise yüzde 60.4 seviyesine ulaşması bekleniyor. Enflasyon oranına bakıldığında getiri başa baş görünüyor.

BİRİKİMİNİ KORUMA ÇABASI

Yurtdışı riskler, emtia fiyatlarındaki rekorlar ve yurtiçi enflasyonist gelişmeler yabancı yatırımcıyı kaçırdı ama yerli yatırımcının borsaya ilgisini etkilemedi. Çünkü yüksek enflasyon düşük faiz ortamında faiz getirisinin negatif olması sebebi ile bireyler cebindeki birikimin erimemesi için çaba gösteriyor. Dolayısıyla yerli tasarruf sahiplerinin taze para girişi borsada yabancı satışlarını dengeliyor. Diğer yandan 24 Şubat'ta uygulanmaya başlanan açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralı da Borsa İstanbul'un pozitif ayrışmasında etkili oldu.

Yabancı payı yüzde 37'ye geriledi

Son bir aydır endekste yabancı payı bankacılık hisseleri öncülüğünde azalmaya devam ediyor. Bu dönemde endeksin yabancı payı 3 puan azalarak yüzde 37 olurken, yabancıların elinde bulundurduğu hisse senedi stoku 17.7 milyar dolara geriledi. Hisse senetlerinden sene başından bu yana toplam 1.3 milyar dolar yabancı çıkışı oldu.

MSC Türkiye yüzde 9.52 yükseldi

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırım sürecine girmesi ve Rusya-Ukrayna savaşının patlak vermesiyle küresel hisse senetleri yılın ilk çeyreğinde ciddi anlamda satış baskısına maruz kaldı. Gelişmekte olan ülkelere ait hisseler yüzde 7.32 değer kaybederken, Eylül 2021'den bu yana en zayıf duruşu ortaya koydu. Bu süreçte MSCI Türkiye (BIST 100'deki 11 hisseden oluşan endeks) ise yüzde 9.52 yükseliş gösterdi.