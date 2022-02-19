Yıllık kart aidatları tüketiciyi mağdur ediyor

Bursa Tüketiciler Derneği Başkanı Sıtkı Yılmaz, "Hem akdi faiz hem de gecikme faizi nedeniyle tüketicilerden çok yüksek tutarda kredi kartı aidatları alınıyor" dedi. BDDK'nın yaptığı düzenlemelerin tüketici mahkemeleri tarafında bir bağlayıcılığı olmadığını eleştiren Yılmaz, buna seyirci kalınmasına tepki gösterdi.

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Bursa Tüketiciler Derneği Başkanı Sıtkı Yılmaz, tüketici ile bankalar arasında yaşanan yıllık kredi kartı aidatı sorununa dikkat çekti.

Bu konuda tüketici lehine ve aleyhine verilmiş farklı kararlar olduğunu söyleyen Yılmaz, Ticaret Bakanlığının 6502 sayılı Tüketici Korunması Hakkındaki Kanununa rağmen, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) yaptığı düzenlemelerin tüketici mahkemeleri yönünden bir bağlayıcılığı olmadığını belirtti.

Yılmaz, Bir an önce hem bakanlığın hem BDDK’nın bu konuda yeni bir düzenleme ya da kanun yapmasını istiyoruz dedi.

‘TÜKETİCİ MAHKEMELERİ FARKLI KARARLAR VERİYOR’

“Kredi kartı yıllık aidatı konusunda yargı kararlarında bir yeknesaklık bulunmamaktadır diyen Yılmaz, aidat bedelinin tüketiciye geri ödenmesi konusunda tüketici mahkemelerinin farklı kararlar verdiğini söyledi.

Tüketici mahkemelerinin verdiği kararların kesin karar olduğunu vurgulayan Yılmaz, “Kredi kartı yıllık aidatı ücretlerine ilişkin verilen yargı kararları Yargıtay’a taşınamamaktadır. Çünkü belirli bir miktarın altındaki uyuşmazlıklar için Yargıtay’a başvuru yapılamamaktadır” ifadelerini kullandı.

‘SEYİRCİ KALINIYOR’

Piyasada 84 milyona yakın kredi kartının olduğu bilgisini veren Yılmaz, “Bu kredi kartlarından yıllık aidat alınmakta. Hem akdi faizi hem de gecikme faizi nedeniyle, çok yüksek paralar tüketiciden alınmaktadır. Durum böyleyken, ayrıca yıllık kredi kartı aidatının da alınmış olması tüketicinin korunması hakkındaki kanunun ruhuna aykırıdır” değerlendirmesinde bulundu.

“Tüketiciyi bu konuda korumak devletin garantisi altındadır” diyen Yılmaz, “Devlet, 6502 sayılı kanunu yürürlüğe koymakla zaten tüketiciden yana taraf olduğunu göstermiştir. Yıllık kredi kartı konusunda gerek tüketici hakem heyetlerinde gerek tüketici mahkemelerinde hem lehine hem aleyhine kararlar veriliyor. Ve bu konuda seyirci olarak bakılıyor” dedi.

“Buna mutlaka bir tedbir almak lazım” diyen Yılmaz, “Alınıyorsa alınsın, yönetmelik ve kanun aynı anlayışta düzenlensin. Kanun korunsun diyor. BDDK yönetmeliğinde alınabilir diyor. Bu çelişkilerin ortadan kaldırılması ve tüketici mağduriyetlerinin önlenmesi zaruri bir durumdur. Bir an önce hem bakanlığın hem BDDK”nın bu konuda yeni bir düzenleme ya da kanun yapmasını istiyoruz” diye konuştu.

TÜKETİCİNİN KART ALDIĞINDAN HABERİ BİLE OLMUYOR

Yılmaz, bankaların tüketicilere ücretsiz kart seçeneğini sunmadığını da söyledi.

Ücretsiz kart ile taksitli alışveriş yapılamadığına da dikkat çeken Yılmaz, “Alacağı ücretsiz kartın da tüketiciye hiçbir faydası yoktur. Taksit yapamıyor, puan toplayamıyor. Avantajları yok. Paran varsa paran kadar harcama yapıyorsun ve ödeme yapıyorsun. Bu duruma bütçesi uygun olmayan milyonlarca insan var” dedi.

Bir diğer önemli sorunun ise, tüketicinin haberi olmadan bankalar tarafından kredi kartı düzenlenmesi olduğunu belirten Yılmaz, şöyle devam etti:

“Size bir kredi kartı verelim diyorlar. Verdikleri kredi kartı mutlaka aidatı olan karttır. Sözleşmelerin de standart olması nedeniyle, tüketici o sözleşmelerin içeriğine etki edemiyor. Tüketici ile müzakere edilemiyor. Kart gelinceye kadar, tüketicinin kredi kartı aldığından dahi haberi olmuyor. Bu durumda tüketicinin yeterince korunduğunu söylemek mümkün değildir.” (DHA)



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