Yumurta üreticilerine Rekabet soruşturması

Rekabet Kurulu yumurta üretimi alanındaki çeşitli teşebbüs ve birlikler hakkında soruşturma açtı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Rekabet Kurulu, yumurta üretimi alanında faaliyet gösteren çeşitli teşebbüs ve birlikler hakkında, rekabeti kısıtlayıcı çeşitli eylemlerde bulunup bulunmadıklarını tespit amacıyla iki ayrı soruşturma açtı.

Rekabet Kurumu’nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre; kurul, Yumurta Üreticileri Merkez Birliği (YUMBİR) ve YUMBİR’e üye 13 birlik ile toplam 12 teşebbüs hakkında soruşturma açtı.

Kurul ayrıca yine yumurta üretimi alanında faaliyet gösteren 17 teşebbüs hakkında da aynı gerekçe ile bir soruşturma açtığını duyurdu.

SORUŞTURMA AÇILAN ŞİRKETLER

Soruşturma açılan şirketler şöyle sıralandı:

Aytekin Tavukçuluk Yem Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti., Çorum Yumurta Üretim Pazarlama A.Ş., Etaş Afyon Tavukçuluk İnş. Taah. San. Tic. Ltd. Şti., İsmail Saraçoğlu Hayvan Ürünleri Petrol Gıda San. Ltd. Şti., Karem Yumurta Yem Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti., Kor Agro Organik Gıda İnşaat Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş., Kula Yağ ve Emek Yemsanayi Ticaret A.Ş., MNS Yumurta Hayvancılık Tarım Ürünleri Sanayi Ticaret Ltd. Şti., Murat Gayretli Şahıs Şirketi, Özkul Tavukçuluk Yumurta Nakliye İnşaat Mimarlık Taahhüt Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti., Tezcan Hayvancılık Nakliyat Tarım Paz. San. Tic. Ltd. Şti., Yaşar Tavukçuluk Yem ve İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.

unvanlı teşebbüsler ile

Afyonkarahisar Yumurta Üreticileri Birliği, Balıkesir Yumurta Üreticileri Birliği, Bandırma Yumurta Üreticileri Birliği, Başmakçı Yumurta Üreticileri Birliği, Bolu Yumurta Üreticileri Birliği,Çorum Yumurta Üreticileri Birliği, Gaziantep Yumurta Üreticileri Birliği, İzmir Yumurta Üreticileri Birliği, Kayseri Yumurta Üreticileri Birliği, Konya Yumurta Üreticileri Birliği, Manisa Yumurta Üreticileri Birliği, Tavşanlı Yumurta Üreticileri Birliği, Yumurta Üreticileri Merkez Birliği. (REUTERS)

İlginizi Çekebilir Dış ticaret açığı mayısta rekor kırdı

İlginizi Çekebilir İki bakanlıktan ortak karar: TMO un regülasyonuna devam edecek