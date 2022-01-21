Yurt içi turizm pandemi öncesi döneme uzak

TÜİK 2021 üçüncü çeyreğe ilişkin turizm verilerini açıkladı. Buna göre, seyahat sayısı ve konaklama yapılan gece sayısı pandemi öncesi dönem olan 2019'un gerisinde kaldı. 2021'in üçüncü çeyreğinde yurt içinde yapılan toplam seyahat sayısı 2019'a göre 27,5 daha az oldu.

Sozcu.com.tr

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 Temmuz – Eylül aylarını kapsayan Hanehalkı Yurt İçi Turizm verilerini açıkladı.

Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarından oluşan üçüncü çeyrekte, yurt içinde ikamet eden 18 milyon 786 bin kişi seyahate çıktı.

Seyahate çıkanların bir ve daha fazla geceleme kaydı ile ülke içinde yaptıkları toplam seyahat sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 6,4 artarak 23 milyon 121 bin seyahat olarak gerçekleşti. Bu oran pandemi öncesi dönem olan 2019’a göre 27,5 daha az olarak gerçekleşti.

RAKAMLAR 2019’UN GERİSİNDE

Yerli turistlerin, yurt içinde yaptıkları seyahat harcamaları 2021 yılının 3. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 58 artarak 29 milyar 803 milyon 437 bin TL olarak gerçekleşti. Bu harcamaların yüzde 89,1’ini 26 milyar 559 milyon 725 bin TL ile kişisel harcamalar, yüzde 10,9’unu ise 3 milyar 243 milyon 711 bin TL ile paket tur harcamaları oluşturdu.

Seyahat başına yapılan ortalama harcama ise 1 289 TL oldu. Bu çeyrekte seyahate çıkanlar 227 milyon 455 bin geceleme yaptı. Ortalama geceleme sayısı 9,8 gece oldu. Geceleme sayısı pandemi öncesi dönem olan 2019’daki 309 milyon 342 rakamının oldukça gerisinde kaldı.

Bu çeyrekte harcama türlerinin toplam seyahat harcamaları içerisindeki dağılım oranları incelendiğinde en fazla paya yüzde 32,4 ile yeme ve içme harcamaları, yüzde 23,1 ile ulaştırma harcamaları ve yüzde 15,3 ile konaklama harcamaları sahip oldu. B

yeme ve içme harcamalarında yüzde 41, ulaştırma harcamalarında yüzde 37,8 ve konaklama harcamalarında ise yüzde 63,6’lık artış görüldü.

YAKINLARI ZİYARET İLK SIRADA

Yakınları ziyaret amacı ile yapılan seyahatler yüzde 53,8 ile ilk sırada yer aldı. Seyahate çıkış amaçlarında ikinci sırada yüzde 39,9 ile “gezi, eğlence, tatil”, üçüncü sırada ise ile yüzde 2,8 ile “sağlık” yer aldı.

Bu çeyrekte seyahate çıkanlar 139 milyon 316 bin geceleme sayısı ile en çok “arkadaş veya akraba evinde” kaldı. Konaklama türlerine göre geceleme sayısında ikinci sırada 50 milyon 790 bin geceleme ile “kendi evi” yer alırken, “otel” 18 milyon 626 bin geceleme sayısı ile üçüncü sırada yer aldı.

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